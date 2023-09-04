В Новосибирске растет цена на зерно

— По состоянию на 3 сентября в Новосибирской области скошено зерновых и зернобобовых культур на площади 228 тысяч га, обмолочено — 218 тысяч. Валовой сбор составил 360 тысяч тонн, текущая урожайность — 16,5 ц/га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, на сегодняшний день зерновые культуры убраны на 14% от уборочной площади. Темпы уборочной отстают от прошлогодних из-за неблагоприятных климатических условий.

— На рынке зерна отмечаем дальнейший рост цены реализации. Средняя цена, по которой сельхозтоваропроизводители на минувшей неделе продавали урожай пшеницы третьего класса, составила 12214 рублей за тонну, зерна четвертого класса — 11034 рубля за тонну, — сообщил Лещенко. — Постепенно возрастает темп отгрузки зерна за пределы области.

За период с 1 сентября 2022 года железнодорожным транспортом вывезены 952 тысячи тонн, в том числе 723 тысяч — на экспорт. За август отгружены 62 тысячи тонн. Остатки зерна на элеваторах и ХПП региона — 545 тысяч тонн, их загрузка составляет 31%.

В правительстве региона заверяют, что для нужд области зерна урожая 2023 года будет достаточно.

— Для внутреннего потребления в Новосибирской области требуется около 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. При этом профицитом будут являться более 500 тысяч тонн сырья урожая 2023-го и около 380 тысяч тонн нереализованных переходящих остатков урожая 2022 года. Это позволит полностью закрыть все потребности по зерну и выполнить все обязательства перед потребителями, — уточнял Евгений Лещенко.

Напомним, в октябре 2022 года зерно третьего класса продавалось по цене 10,8 тысячи за тонну, четвертого класса — 9,4 тысячи, а фуражное — 8,2 тысячи. При том, что себестоимость производства зерна в области составляла 9,8 тысячи рублей за тонну. В марте 2023 года средняя цена пшеницы третьего класса составляла 11,6 тысячи за тонну, четвертого класса — 10,7 тысячи, фуражной — 8,6 тысячи. В июне некоторые предприятия региона отгружали зерно третьего класса по цене 12 тысяч рублей за тонну. Часть аграриев придерживали пшеницу в расчете продать ее по более высокой цене осенью.

Ранее редакция сообщала, что в этом году урожай зерновых в области будет на 30-40% ниже, чем в 2022-м из-за засухи.