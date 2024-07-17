Артур Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске

В этом году Кубок России по спортивной гимнастике пройдёт в Новосибирске с 29 июля по 5 августа. К сожалению, Артур Далалоян не сможет принять в нём участие.

— Кубок России пропускаю, к сожалению. Эти полгода были очень сложные и надо бы восстановиться, — написал Далалоян в соцсетях.

Артур Далалоян – многократный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион 2020 года. Он является одним из самых выдающихся российских гимнастов. Далалоян стал серебряным призёром в дисциплине с кольцами на Играх БРИКС, показав результат в 13,733 балла.

Титулованный гимнаст принял участие в новом шоу на ТНТ «Титаны». 28-летний атлет вошёл в список из 99 лучших спортсменов страны, которых выбрал для участия в проекте искусственный интеллект. Артур достойно справляется со всеми испытаниями и борется за главный приз ― 10 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что золотые медали в подводном спорте и слаломе завоевали спортсменки из Новосибирска.