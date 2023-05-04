Квартиры от 2,6 млн: чем еще интересен квартал «Сосновый бор»

Убедиться в этом вам поможет экскурсия по кварталу «Сосновый бор», который находится в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский.

«Сосновый бор» гармонично балансирует между развитой инфраструктурой и нетронутостью природы. У жителей квартала рядом есть пляж с выходом на благоустроенную набережную, по которой можно бегать по утрам или гулять. Неподалеку лес, где приятно дышать чистым воздухом.

С другой стороны, под рукой все преимущества городской жизни. Сетевые супермаркеты, пункты выдачи маркетплейсов, школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский» — все в шаговой доступности от дома. Так что не придется жертвовать комфортом — здесь можно совместить преимущества жизни на природе и городские плюсы.

Квартал легко узнать по бежево-коричневым домам: цвета фасадов идеально вписываются в окружающую среду.

Квартал «Сосновый бор» — идеальный вариант первого жилья для молодых людей и семей, ведь цены тут начинаются от 2,6 млн. А еще хорошая идея — перевезти сюда родителей из другого города, чтобы была возможность видеться чаще, а на лето отправлять детей погостить у бабушки с дедушкой, купаться, ходить за грибами и ягодами, зимой — играть с детворой в снежки и кататься на санках.

Квартиры в «Сосновом бору» можно приобрести с готовым ремонтом — заказать один из двух вариантов отделки: нейтральный или светлый. Нейтральные цвета в интерьере — неизменная классика, способная выдержать любые сочетания и эксперименты. Оформление в светлой гамме создает ощущение свободы и легкости, визуально расширяя даже самое небольшое пространство.

На стройплощадке квартала «Сосновый бор» работает офис продаж, в котором можно получить подробную консультацию о проекте, оценить масштабы строительства и местоположение объекта.

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский

ул. Береговая, 1/1

тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

VK

ТГ-канал

Застройщик: ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.