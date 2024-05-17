ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества

По сведениям кредитной организации, пользователям мессенджеров стали поступать звонки с фейкового аккаунта крупных банков. Потенциальной жертве озвучивают, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Чтобы это сделать, необходимо продиктовать код, который поступит в СМС. Таким образом мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты.

По словам Никиты Чугунова, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса, похожие схемы мошенники уже использовали ранее с той разницей, что предлагали заменить sim-карту и договор сотового оператора.

— Используйте защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне, — подчеркнул Никита Чугунов и напомнил, что с 2020 года банки обслуживают карты даже с истекшим сроком действия. В настоящее время карты выдаются на 7 лет, но работают они бессрочно, если только это не связано с физическим износом.

В пресс-службе кредитной организации призвали не доверять неизвестным, вчитываться в СМС и не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.