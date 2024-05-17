Завод кормов для аквакультуры за 2,2 млрд рублей построят в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется строительство завода по производству специализированных экструдированных кормов для аквакультуры. Такие корма не размокают в течение 24 часов пребывания в воде и более эффективно усваиваются рыбой.

Начальник отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской области Сергей Данильченко на пресс-конференции рассказал, что завод появится в Березовском районе Новосибирской области, его строительством займется ООО «Научно-производственная компания «Аквакультурные технологии». Общий объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей.

Предполагается, что проект будет реализован до 2028 года, в четыре этапа. Общая мощность предприятия составит около 28 тысяч тонн продукции в год.

Сергей Данильченко отметил, что на сегодняшний день в Новосибирской области в рыбохозяйственном обороте задействованы 474 участка. Среди них 271 рыболовный участок предоставлен для промышленного рыболовства и 203 рыбоводных участка — для осуществления товарного рыбоводства (аквакультуры). Деятельность в области рыболовства и рыбоводства осуществляют 246 рыбохозяйственных организаций (в 2022 году — 235).

— Промышленный вылов рыбы имеет ежегодную положительную динамику. Так, в 2020 году он составлял 10,2 тыс. тонн, в 2021 году — 10,7 тыс. тонн, в 2022 году — 12,6 тыс. тонн. По итогам 2023 года промышленный вылов рыбы на водоемах Новосибирской области составил 13,0 тыс. тонн, — подчеркнул Сергей Данильченко.

Он добавил, что в 2024 году положительная динамика сохраняется: за 4 месяца 2024 года, промышленный вылов рыбы в Новосибирской области составил 3350,8 тонн. Это на 61,3 тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года (за 4 месяца 2023 года — 3289,5 тонн).

В основном рыбохозяйственная деятельность сосредоточена на водоемах Барабинского, Здвинского, Чановского и Купинского районов.

По данным регионального Минсельхоза, ежегодно из Новосибирской области экспортируется около 600 тонн рыбной продукции. Филе окуня, судака и щуки экспортируется в страны Европы Данию, Литву, Францию, Германию. Кроме того, в декабре 2023 года регион впервые за четыре года отправил в Китай две партии рыбы. отправлено на экспорт 34 тонны рыбы (15 тонн сазана и 19 тонн карася).

По данным Seldon Basis, ООО НПК «Акватех» зарегистрировано в Новосибирской области в августе 2020 года. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Совладельцами компании являются Светлана Изотова (80,5%) и Александр Виряскин (19,5%). Согласно финансовым отчетам, выручка компании в 2023 году составила 312,7 млн рублей (в 2022 году — 185,4 млн рублей), чистая прибыль — 18,3 млн рублей (в 2022 году — 3,1 млн рублей). В активе компании 22 контракта в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские предприниматели вывели новый рыбный гибрид. В одном из хозяйств начали выращивать пелчирмука — тройной гибрид (пелядь, чир и муксун), который показывает более высокие темпы роста, чем родительские виды рыб.