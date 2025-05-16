В Новосибирске подорожала рыба лососевых пород

В Новосибирске стоимость килограмма охлаждённого или замороженного разделанного лосося за год увеличилась более чем на 10%. Это следует из информации, предоставленной Росстатом.

В марте прошлого года килограмм лосося в Новосибирске стоил 954,55 рубля. В этом марте цена выросла до 1055,49 рубля. Таким образом, за год рыба подорожала на 100 рублей, что составляет 10,57%.

В России в среднем за год лосось подорожал на 240 рублей. Теперь средняя стоимость килограмма этой рыбы составляет 1356,39 рубля, что на 21,57% больше, чем год назад. За последние два года лосось в стране стал стоить на 299 рублей больше. Его цена выросла на 28,38%.

Напомним, что новосибирцы возмущаются подорожанием минеральной воды на 30-50%. При этом сами производители отрицают резкое повышение цен. Эксперты отмечают, что такой серьезный скачок мог произойти только в результате накрутки самой торговой сети.

Ранее редакция сообщала о том, что на ценниках социальных товаров в Новосибирске предлагают указывать наценку. Законодатели рассчитывают, что это удержит продавцов от спекуляций со стоимостью продуктов.