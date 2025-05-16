Выходец из новосибирского НВВКУ будет руководить сухопутными войсками России

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Мордвичева на должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ. Выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, Мордвичев теперь отвечает за управление сухопутными войсками страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирь».

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, Казахская ССР. В 1997 году окончил НВВКУ. Награжден орденами Александра Невского, Жукова, Мужества и «За военные заслуги», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Суворова. В 2023 году Мордвичев стал командующим войсками Центрального военного округа и группировки «Центр». Под его руководством на Донецком направлении были освобождены Авдеевка, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.

Военачальник получил звание Героя России за успешную операцию в Авдеевке.

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