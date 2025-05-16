Новосибирские политики ответили Артемию Лебедеву на негативный отзыв о городе

Во время шоу «Самый хороший подкаст» российский дизайнер, предприниматель, а по совместительству активный путешественник и блогер Артемий Лебедев негативно отозвался о Новосибирске. При этом он расхвалил Красноярск, присвоив ему статус столицы Сибири.

В ответ депутат Госдумы Алесандр Аксененко объяснил блогеру, что прежде, чем единолично присваивать статусы городам, нужно объективно оценивать четкие характеристики.

— Численность населения, объём транспортных потоков, уровень промышленного производства, экономический потенциал, важность и число ведущихся научных разработок, а также, к примеру, географическое положение. Все это – реальные величины, по каждой из которых выигрывает Новосибирск, – перечислил Александр Аксёненко.

Парламентарий считает, что Лебедев не желает разбираться в настоящих данных и подменяет их субъективными оценками. В частности, Аксененко отметил, что спокойно лишив Новосибирск статуса столицы Сибири, блогер высоко оценил Академгородок и назвал его отдельным городом.

В заключение новосибирский депутат Госдумы пригласил дизайнера в Новосибирск, чтобы увидеть его глазами местных жителей, и даже пообещал провести для него персональный экскурсионный тур.

С аналогичным предложением выступила и экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Артемий Андреевич! В качестве ответного ЖЕСТА приглашаю посетить Новосибирск! Приезжайте в Новосибирск — столицу Сибири! В нашем прекрасном городе живут удивительные люди, с которыми всегда можно найти общий язык. Если, конечно, не обращаться к ним на языке непристойных ЖЕСТОВ! — написала она в своем телеграмм-канале.

Ранее редакция сообщала о том, что пародист из Новосибирска Сатир вступился за свой родной город. Он раскритиковал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за нелестные высказывания о Новосибирске.