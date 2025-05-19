В Новосибирске подсчитали количество золотых и серебряных медалистов 2025 года

В школах Новосибирска стартовала последняя неделя учебного года. До выпускных и первых экзаменов осталось всего несколько дней.

Мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании отметил, что в этом году ЕГЭ в Новосибирске будут сдавать 8829 одиннадцатиклассников.

— Самыми популярными предметами стали обществознание, его выбрали 49% сдающих экзамен, а также информатика – 26%. Наименее популярные предметы — литература и география, — рассказал глава города.

В этом году за золотые медали борются 590 учеников, за серебряные — 445, сообщил Максим Кудрявцев. Чтобы получить медаль, нужно подтвердить свои достижения высокими результатами на выпускных экзаменах. В прошлом году в Новосибирске было больше медалистов: 717 золотых и 485 серебряных.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября школьникам в России снова начнут ставить оценки за поведение. Цель — сформировать комплексный подход к образованию и воспитанию учащихся.