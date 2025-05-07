С 1 сентября школьникам в России снова начнут ставить оценки за поведение

Со следующего учебного года в России начнут тестировать систему выставления оценок за поведение в школе. Пока в пилотном проекте примут участие шесть регионов, но в последствии ее планируется внедрить по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Таким образом в ведомстве хотят разобраться поможет ли нововведение улучшить дисциплину в российских школах, а также повысит ли оно мотивацию школьников к учёбе и хорошему поведению.

Пока же вопрос эффективности новой системы вызывает массу дискуссий. Так, детский психолог, руководитель детского центра «Динотопия», автор и ведущая детско-родительских тренингов проекта «Об этом не рано» Светлана Мигунова в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметила, что относится к данной инициативе неоднозначно.

— С одной стороны, это, действительно, может стать дополнительным стимулом для учеников, стремящихся к положительным результатам. Осознание того, что поведение влияет на итоговую оценку, способно дисциплинировать и мотивировать к соблюдению правил. Кроме того, такая система может предоставить родителям и педагогам более четкую картину о социальном и эмоциональном развитии ребенка. Но с другой стороны, существует риск формализации процесса. Оценка поведения может превратиться в бюрократическую процедуру, не отражающую реальной картины. Субъективность оценок, зависимость от личного мнения педагога также могут исказить результаты, — говорит психолог.

Хорошее поведение не всегда свидетельствует о глубоком понимании материала и стремлении к знаниям, уверяет руководитель центра. Поэтому для достижения желаемого результата необходим комплексный подход.

— Оценка поведения должна быть дополнена мерами по развитию эмоционального интеллекта, формированию позитивной образовательной среды, вовлечению родителей в воспитательный процесс. Важно создать условия, в которых ученики будут заинтересованы в учебе и хорошем поведении не из-за оценок, а из-за внутренней мотивации и стремления к саморазвитию, — завершает Светлана Мигунова.

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