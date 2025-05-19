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Из-за провала на федеральной трассе около Мошково образовались огромные пробки

  • 19/05/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Из-за провала на федеральной трассе около Мошково образовались огромные пробки
Водители вынуждены стоять в очереди часами, чтобы проехать переезд

На федеральной трассе в районе Мошково каждый день водители стоят в огромных пробках. На железнодорожном переезде ужасные ямы в асфальте, что сильно замедляет скорость движения. Об этом редакции Infopro54 рассказал частный перевозчик Михаил Авраменко.

— Асфальт проломился прямо на рельсах и рядом с ними на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово. Это в районе поселка Мошково, в 60 км от Новосибирска. Огромные выбоины. Пробка из Новосибирска небольшая: всего 5-10 км. Из Кемерово — 20-30 км, — рассказал собеседник редакции.

Михаил признался, что неоднократно звонил по разным телефонам: 112, в ГАИ, дорожникам, но до сих пор ничего не сделано.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев заявил, что огромная пробка на федеральной трассе из-за ям на железнодорожном переезде — это нонсенс!

— Этого просто не должно быть! Очень надеюсь, что после огласки в СМИ эти ямы оперативно закатают. Но если задуматься, то точно такие пробки и по той же самой причине регулярно возникают и на многих городских улицах, когда местные власти не торопятся ремонтировать разбитые участки дорог, особенно на перекрестках. Вижу как развалились и стали совершенно непроезжими многие искусственные дорожные неровности (ИДН), сделанные прошлой осенью. Теперь возле каждого такого «лежачего полицейского» собирается затор. Давайте приводить в порядок наши магистрали! Поверьте, это более эффективный способ решения проблемы пробок в городе, чем запреты на движение грузовиков, — говорит Вячеслав Трунаев.

Стоит отметить, что на огромную пробку в районе Мошково еще в середине апреля обращал внимание депутат Заксобрания Роман Яковлев. По его словам, в ней стояли не менее 100 грузовиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы часами стоят в огромных пробках на Гусинобродском кладбище. 

Иллюстрация – скрин из видео, видео предоставлено Михаилом Авраменко.

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Рубрики : Общество Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог пробки


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