Из-за провала на федеральной трассе около Мошково образовались огромные пробки

На федеральной трассе в районе Мошково каждый день водители стоят в огромных пробках. На железнодорожном переезде ужасные ямы в асфальте, что сильно замедляет скорость движения. Об этом редакции Infopro54 рассказал частный перевозчик Михаил Авраменко.

— Асфальт проломился прямо на рельсах и рядом с ними на федеральной трассе Новосибирск — Кемерово. Это в районе поселка Мошково, в 60 км от Новосибирска. Огромные выбоины. Пробка из Новосибирска небольшая: всего 5-10 км. Из Кемерово — 20-30 км, — рассказал собеседник редакции.

Михаил признался, что неоднократно звонил по разным телефонам: 112, в ГАИ, дорожникам, но до сих пор ничего не сделано.

Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев заявил, что огромная пробка на федеральной трассе из-за ям на железнодорожном переезде — это нонсенс!

— Этого просто не должно быть! Очень надеюсь, что после огласки в СМИ эти ямы оперативно закатают. Но если задуматься, то точно такие пробки и по той же самой причине регулярно возникают и на многих городских улицах, когда местные власти не торопятся ремонтировать разбитые участки дорог, особенно на перекрестках. Вижу как развалились и стали совершенно непроезжими многие искусственные дорожные неровности (ИДН), сделанные прошлой осенью. Теперь возле каждого такого «лежачего полицейского» собирается затор. Давайте приводить в порядок наши магистрали! Поверьте, это более эффективный способ решения проблемы пробок в городе, чем запреты на движение грузовиков, — говорит Вячеслав Трунаев.

Стоит отметить, что на огромную пробку в районе Мошково еще в середине апреля обращал внимание депутат Заксобрания Роман Яковлев. По его словам, в ней стояли не менее 100 грузовиков.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы часами стоят в огромных пробках на Гусинобродском кладбище.