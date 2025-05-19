Из-за неправильного диагноза школьник под Новосибирском не сдал ЕГЭ

Татарский районный суд рассмотрел иск старшеклассника к Центральной районной больнице о возмещении морального вреда.

— Весной 2023 года молодому человеку не был поставлен верный диагноз «аппендицит». Медики лечили выпускника от «обострения гастроэнтерита». Юношу привезли на машине скорой помощи в инфекционное отделение ЦРБ и разместили в коридоре. Надлежащего обследования ему не проводили, на просьбу сделать УЗИ ответили отказом, — рассказали в Татарском районном суде.

Школьник решил продолжить лечение дома, опасаясь заразиться COVID-19. Все эти дни у него держалась высокая температура и болел живот. Через три дня он с родителями вернулся в Татарскую ЦРБ. Хирург и педиатр осмотрели пациента. Однако на повторную просьбу сделать УЗИ снова отказали, сославшись на позднее время, говорится в материалах суда.

Дома юноша продолжил принимать назначенное лечение от «обострения гастроэнтерита».

7 марта родители вновь привезли сына в больницу. Там его осмотрели и предложили лечь в инфекционное отделение, но он отказался. На следующий день юношу осмотрел хирург, провели УЗИ, и наконец поставил диагноз. После этого срочно прооперировал.

— Действиями ответчика ему причинён материальный вред, поскольку до настоящего времени он нуждается в реабилитации, есть ограничения в питании. Находясь в выпускном классе, он практически неподготовленным сдавал выпускные экзамены, не поступил после школы в учебное заведение, которое хотел — Омскую академию МВД России, поскольку ему противопоказаны физические нагрузки, спорт, — говорится в сообщении суда.

Молодой человек подал иск на Татарскую ЦРБ, требуя взыскать с больницы моральный вред в размере 7 миллионов рублей. Судебная экспертиза выявила недостатки в диагностике пациента. Медицинская документация оказалась заполненной небрежно, описания симптомов были неполными. Также были обнаружены другие нарушения в процессе диагностики и лечения.

Суд частично удовлетворил иск юноши. С Татарской ЦРБ взыскали 3 500 000 рублей морального вреда.

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