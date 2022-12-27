В Новосибирске пока всего две новостройки высотой в 33 этажа

На ноябрь 2022 года больше всего новостроек в Новосибирске строится в формате 18-24 этажа: 110 домов или почти 1,3 млн кв метров жилья (37.8%). У 66 домов высотность 25+ этажей — 1,1 млн кв метров (33.4%). Для сравнения, в Российской Федерации доля высотного строительства 26%. Такие данные со ссылкой на Единый ресурс застройщиков на расширенном заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» озвучил президент отраслевого объединения «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

— Если говорить о конкретных застройщиках, то ГК «Расцветай» и ГК «Мета» строят дома высотой 33 этажа, ГК «Верба Капитал» — 32 этажа, «Брусника» — 31 этаж. Высотки в 30 этажей возводят несколько застройщиков:ГК «Сибмонтажспецстрой», ГК «Вира-Строй», «Сибирь-инвест», — поясняет Савельев. — У нас нет таких многоэтажных домов, как Екатеринбурге: 5 башен этажностью 52-54 этажа, более 200 метров высотой.

Если говорить о квартирографии, то по данным ДОМ.РФ, на 1.10.22 в Новосибирской области строится больше всего однокомнатных квартир — 50%, двухкомнатных — 33%, трехкомнатных — 15%, четырехкомнатных и более — 2%.

— Наша структура по квартирографии примерно соответствует общероссийской, — подчеркнул Александр Савельев.

На этой неделе мэрия Новосибирска выдала разрешение компании ООО «Специализированный застройщик «Дом-Строй Центр» на строительство многоквартирного жилого комплекса по улице Горская. Один из домов будет высотой 31 этаж.

Ранее редакция рассказывала о том, что в пригород Новосибирска уходят новостройки комфорт-, бизнес- и премиум-класса.