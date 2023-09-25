Площадь Калинина будет благоустроена в следующем году в Новосибирске

В следующем году Новосибирск проведет комплексное благоустройство площади Калинина. Об этом рассказал глава Центрального района Сергей Канунников на радио «Городская волна».

— Вся тротуарная плитка будет заменена, будет отремонтировано дорожное покрытие, — рассказал Канунников.

Ставится задача также обновить фасады зданий и заменить освещение у зданий стоящих по кругу.

Напомним, что на площади Калинина в Новосибирске исчезли часы с дома-книжки. Однако их вернут после ремонта фасада здания.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт дороги на улице Выборной в Новосибирске вышел на финишную прямую.