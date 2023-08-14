В Новосибирске посетителей Центрального рынка несколько часов не выпускали из здания

На Центральном рынке столицы Сибири в воскресенье, 13 августа, были неожиданно для посетителей перекрыты все входы и выходы, о чем сообщили очевидцы произошедшего изданию «Прецедент». Дошло до того, что у некоторых сибиряков началась настоящая паника.

По данным СМИ, около 16:00 часов все входы и выходы из здания оказались заблокированными изнутри. Позже директор рынка Алексей Виноградов пояснил, что это еженедельная процедура. Каждое воскресенье с 17:00 до 19:00 на территории Центрального рынка проводится санитарный час. И, когда он завершился, все присутствующие смогли свободно его покинуть.