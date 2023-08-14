«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»

«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию игры для телеканала ОТС, которая стала возможной благодаря технологичным сервисам на базе ресурсов компании.

На новом льду состоялась товарищеская игра юниорских сборных России и Республики Беларусь. Открытие самого крупного спортивного объекта в Сибири стало продолжением Дня физкультурника, который накануне новосибирцы отмечали в парке возле ледового дворца.

«Новая ледовая арена — действительно уникальный объект. Нам удалось оперативно решить все задачи с замещением некоторого импортного оборудования и использовать технологии российских и новосибирских производителей. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами», — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Сибирь-Арена», площадь которой составляет 72 тысячи квадратных метров, рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Благодаря современным технологиям аудитория мероприятия значительно расширилась: все желающие смогли насладиться праздником спорта и посмотреть товарищеский матч онлайн.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта. Мы оказываем цифровые услуги практически всем ключевым спортивным объектам региона и являемся многолетним партнером хоккейного клуба «Сибирь». Уверен, что появление в Новосибирске такой грандиозной ледовой площадки выведет сибирский спорт на новый уровень», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Ледовый дворец станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь» и уже в сентябре здесь пройдет первая домашняя игра нового сезона.