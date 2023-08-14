Рекламодателям

«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»

  • 14/08/2023, 11:05

Первый хоккейный матч, прошедший в «Сибирь-Арене», смогли увидеть все любители спорта Новосибирской области.

«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию игры для телеканала ОТС, которая стала возможной благодаря технологичным сервисам на базе ресурсов компании.

На новом льду состоялась товарищеская игра юниорских сборных России и Республики Беларусь. Открытие самого крупного спортивного объекта в Сибири стало продолжением Дня физкультурника, который накануне новосибирцы отмечали в парке возле ледового дворца.

«Новая ледовая арена — действительно уникальный объект. Нам удалось оперативно решить все задачи с замещением некоторого импортного оборудования и использовать технологии российских и новосибирских производителей. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами», — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Сибирь-Арена», площадь которой составляет 72 тысячи квадратных метров, рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Благодаря современным технологиям аудитория мероприятия значительно расширилась: все желающие смогли насладиться праздником спорта и посмотреть товарищеский матч онлайн.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта. Мы оказываем цифровые услуги практически всем ключевым спортивным объектам региона и являемся многолетним партнером хоккейного клуба «Сибирь». Уверен, что появление в Новосибирске такой грандиозной ледовой площадки выведет сибирский спорт на новый уровень», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Ледовый дворец станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь» и уже в сентябре здесь пройдет первая домашняя игра нового сезона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

316

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком спорт Сибирь-Арена Ростелеком


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска
3/08/23 9:35
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Это ключевое мероприятие форума, где будут представлены вопрос, волнующие регионы России.
Читать статью
В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

В Новосибирске снова ищут подрядчика для благоустройства Эко-парка в городе Обь

Стартовая цена контракта — 64 млн рублей.
Читать статью
В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

В Новосибирске за год зарегистрировано 2000 инфарктов — по 5-6 в сутки

Каждый четвертый инфаркт — «молодой».
Читать статью
«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

«Жизньмарт» предлагает предпринимателям Новосибирска вкусную и технологичную франшизу

Компания заинтересована в том, чтобы бренд на региональном рынке продвигал местный бизнес, и ищет единомышленников.
Читать статью
Максим Федорченко награжден знаком «Почётный строитель России»

Максим Федорченко награжден знаком «Почётный строитель России»

Он возглавляет ассоциацию строительных организаций Новосибирской области.
Читать статью
«Авито» создал специальную площадку под премиальные бренды

«Авито» создал специальный раздел под премиальные бренды

Ежедневно на платформу поступают до 600 тысяч запросов с названиями люксовых брендов.
Читать статью
VIP-club пригласил на встречу экспертов строительной отрасли

VIP-club пригласил на встречу экспертов строительной отрасли

Участники рынка рассказали о знаковых новосибирских брендах, трендах и перспективных технологиях строительной отрасли.
Читать статью
На «Архипелаге 2023» подняли вопрос о повышении плодородия почв

На «Архипелаге 2023» подняли вопрос о повышении плодородия почв

Тенденция последних лет говорит об истощении сельхозземель для восстановления которых необходимы не только минеральные удобрения, но и органика.
Читать статью
В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

Начальная цена контракта — 104,6 млн рублей.
Читать статью
Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

При возведении нижней части насыпи дорожного полотна вместо естественного грунта.
Читать статью

Актуальный разговор

Александр Назаров, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners ческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Александр Назаров: На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Речь идет об объектах высокого класса. Они необходимы современному технологичному бизнесу, который выходит в регион или расширяется на домашнем рынке.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Чат-боты помогут новосибирцам решить социальные вопросы
14/08/23 12:28
Общество
В Новосибирской области упала урожайность зерновых
14/08/23 12:11
Агропром
Бойцу СВО новосибирские врачи поставили в голову титановую пластину
14/08/23 11:56
Общество
Клининговая компания пожаловалась в УФАС на новосибирский вуз
14/08/23 11:48
Бизнес
Жители многоэтажек защищают от сноса три детские площадки под Новосибирском
14/08/23 11:37
Город
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома
14/08/23 11:31
Власть Технологии
В Новосибирске посетителей Центрального рынка несколько часов не выпускали из здания
14/08/23 11:00
Происшествия
Котопес на карнизе многоэтажки удивил жителей Новосибирска
14/08/23 10:24
Город
Синоптики рассказали, какой будет погода с 14 по 18 августа в Новосибирске
14/08/23 10:15
Общество
В Новосибирске судебные приставы выступили в качестве покупателей залогового автомобиля
14/08/23 10:09
Право&Порядок
Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России
13/08/23 23:14
Общество Спорт
Ледовую Арену в Новосибирске открыли Андрей Травников и Владислав Третьяк
13/08/23 18:52
Спорт
В Кузбассе открыт первый на РЖД таможенный склад
13/08/23 17:48
ВЭД Транспорт
В Новосибирске убирают бетонные блоки на выезде из Панорамы
13/08/23 16:09
Власть
Ученые МФТИ разработали приложение для телефона, способное определять свежесть продуктов
13/08/23 15:21
Наука Технологии
Благоустройство набережной у озера Карачи могут завершить в 2025 году — в год столетия района
13/08/23 13:24
Туризм
На улице Связистов в Новосибирске сносят долгострой
13/08/23 12:38
Недвижимость
В Новосибирске снос двух аварийных домов на ул. Никитина оценили в 1,8 млн рублей
13/08/23 11:27
Недвижимость
Культурно-досуговый центр в курортном поселке Озеро Карачи сдадут в 2024 году
13/08/23 11:06
Культура Туризм
Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске
13/08/23 10:33
Право&Порядок Транспорт
Популярное
Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез
14/08/23 10:42
Депутаты призывают не ограничивать использование маткапитала
14/08/23 9:27
Атакованы милотой: новосибирские разведчики спасли щенка в зоне СВО
11/08/23 13:30
Звездный дождь увидят новосибирцы в ночь с 11 на 12 августа
11/08/23 11:32
В Госдуме заговорили о сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов
11/08/23 11:22
Развод и девичья фамилия: с кем останется домашний питомец
11/08/23 9:28

Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»
14/08/23 11:05
Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %
14/08/23 9:00
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей
11/08/23 15:19
Порядка 60 объектов жилищного строительства подключено к сетям АО «РЭС» за последний год
11/08/23 11:41
Благодаря финансированию Сбера в Новосибирске с начала года введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья
11/08/23 10:52
ВТБ увеличил продажи ипотеки в НСО в полтора раза
10/08/23 14:46

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска