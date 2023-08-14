Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез

Крупные производители майонеза уведомили ритейлеров о предполагаемом росте цен на 5-12% по причине увеличения стоимости ряда основных ингредиентов, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо компании «Эссен Продакшн АГ». Кроме того, цены поднимутся и на продукцию для ресторанного рынка, не исключая порционные соусы в упаковках по 10 гр.

В этой публикации два представителя крупных торговых сетей признались, что получили данное уведомление. По их словам, о повышении цен уже заявили в «Эссен Продакшн АГ», «Эфко», НМЖК, ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco).

По сведениям «Совэкона», средняя стоимость подсолнечного масла стала выше на 2,85 млн. рублей, однако, директор журнала Андрей Сизов уверен, что рост цен на майонез может быть связан не с ценой масла, а с увеличением стоимости упаковки и других производственных материалов.

Ранее редакция сообщала, что эксперты прогнозируют резкий скачок цен на суши и роллы, а крупный производитель мяса заговорил о новом повышении цен на индейку.