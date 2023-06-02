Вскрыты конверты с предложениями претендентов на вторую «мусорную» концессию

Подводятся итоги торгов по концессии в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в селе Раздольное Новосибирской области. В них приняли участие МУП «Спецавтохозяйство» и ООО «Орбита» (Оренбург).

— Сегодня было вскрытие конвертов. Допущены оба претендента. Это первый этап, 6 июня будет подписан протокол. На следующем этапе комиссия рассмотрит предложения претендентов, и только потом будет вынесено решение, определен победитель, — сообщил редакции Infopro54 депутат Заксобрания, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко.

На участие в тендере изначально претендовали три компании: МУП «Спецавтохозяйство», ООО «Орбита» (Оренбург) и АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». Конкурсная комиссия при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области отказала комбинату в участии, ссылаясь на то, что обращение с отходами — непрофильная сфера для предприятия. НКБК оспаривал это решение в ФАС, затем в суде, но решение комиссии устояло.

Согласно тендерной документации правобережный комплекс необходимо построить за 36 месяцев, срок действия концессионного соглашения — 25 лет. Проектная мощность объекта — 330 тысяч тонн в год, объем инвестиций концессионера — 3,48 млрд рублей.

Против создания этого полигона активно протестуют общественники, а также жители населенных пунктов, владельцы дачных и садовых участков, расположенных в районе строительства.

В апреле МУП «Спецавтохозяйство» получило концессию на левобережный полигон под Верх-Тулой. Компания набрала наибольшее количество баллов при рассмотрении конкурсных предложений. Участие в конкурсе также принимала «Орбита» из Оренбурга.

Согласно параметрам концессионного соглашения МУП «САХ» будет построен мусоросортировочный комплекс проектной мощностью 300 тысяч тонн в год ― сообщали в пресс-службе компании. Комплекс будет оснащен современными линиями сортировки, позволяющими отбирать из отходов все полезные фракции — стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. А органические отходы здесь будут превращать в техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультивата для закрытия старых полигонов. Полная переработка органических отходов сведет к нулю риски возгораний, а также привлечения грызунов и птиц. Захоронению будут подлежать лишь так называемые «хвосты» — сухие отходы, которые невозможно в настоящее время вернуть в цикл переработки.

Ранее редакция сообщала, что конкурсный управляющий посчитал имущество бывшего регоператора мусорного рынка Новосибирской области «Экологии-Новосибирск».