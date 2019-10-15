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Какие дороги ремонтировать в первую очередь?

ТУАД и ГИБДД вновь не могут договориться о приоритетных участках, которые будут финансироваться в рамках БКАД.
  • 15/10/2019, 12:00
Автор: Евгения Серёгина
Какие дороги ремонтировать в первую очередь?
По итогам 9 месяцев в ДТП на территории области погибли 56 человек. Из них почти 30% — в местах, где были выявлены недостатки состояния дорог.

У региональных чиновников и руководства УГИБДД Новосибирской области нет единого представления о критериях, по которым те или иные дорожные участки должны быть первоочередно включены в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Очередной спор возник и на общественном обсуждении регионального проекта «Дорожная сеть» (входит в БКАД). В частности, представители регионального ГКУ «Территориальное управление автодорог» (ТУАД) в качестве критериев выбора выделяют техническое состояние, экономическую и социальную значимость дорожного участка.

— Цель проекта — увеличение протяженности дорог Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям и показателям, — рассказывает замдиректора ТУАД по производству Валерий Садков. — Показатели — это количество контрактов жизненного цикла, применение новых и наилучших технологий (20% от общего числа новых контрактов), протяженность дорог территориального значения, соответствующих нормативам, по итогам реализации программы в 2020 году (должна составить 38,9%). На 10 объектах будет проведена реконструкция, на 5 — капитальный ремонт и на 27 объектах — ремонт. Суммарная протяженность отремонтированных дорог составит 120,2 тысячи км., общая стоимость работа — 2,9 млрд рублей.

По информации, озвученной Садковым, реконструкция затронет участок автодороги «Байкал–Купино–Карасук» (Татарский район), 99-й километр автодороги на территории Венгеровского района. Капитальный ремонт затронет 105-й километр дороги в Сузунском районе и участок дороги «Новосибирск–Кочки–Павлодар» на территории Кочковского района.

— При реконструкции будет сделан весь комплекс работ, при выполнении которых меняются параметры автодорог. При капитальном ремонте — полный комплекс работ по замене конструктивных элементов, искусственных сооружений, — сообщают в ТУАДе.

В областном центре объектами реконструкции станут улица 2-я Станционная, перекресток 2-й Станционной и Большой, улица Кедровая и Гусинобродское шоссе. Здесь, как рассказывают в мэрии Новосибирска, предполагается расширение дороги до 4 полос, соответствующее обустройство. Кроме того, по информации мэрии, есть вероятность, что правительство области выделит дополнительные лимиты из регионального бюджета на эти объекты. Капитальный ремонт пройдет на Красном проспекте, улице Большевистской. В 2020 году продолжатся работы на Бердском шоссе, улице Владимировской от Фабричной до Дуси Ковальчук.

— Кроме того, нам необходимо участвовать в реализации проекта «Академгородок 2:0». То есть, ремонтируя улицы Владимировская, Фабричная, Большевистская и Бердское шоссе, мы получаем логично построенную магистраль в направлении Академгородка, — сообщают в мэрии Новосибирска.

Региональная программа «БКД 2.0» еще не согласована в Росавтодоре

С выбором дорог для реконструкции и ремонта категорически не согласны в региональном управлении ГИБДД. По мнению замначальника ведомства, полковника полиции Игоря Суханова, необходимо в качестве первоначального критерия руководствоваться статистикой гибели людей в ДТП ввиду неподобающего состояния дорог.

— По итогам 9 месяцев количество погибших в ДТП на территории области составило 56 человек, — приводит данные Суханов. — Они погибли в местах, где были выявлены различные недостатки в состоянии дорог. Это 29,3% от общего количества погибших. На сегодня у нас социальный риск — 6,8, а должен был быть 6,3. Профилактическая работа с несовершеннолетними сиюминутного эффекта не даст.

В качестве отрицательного примера замначальника регионального ГИБДД приводит ряд участков в Тогучинском районе.

— На К-19, К-12 и К-17 у нас за 9 месяцев произошло 81 ДТП, в которых 36 человек погибли, — сообщает полковник полиции. — Это 11% по количеству ДТП по области, 19% по количеству погибших и 12% по количеству пострадавших. То есть средняя цифра достаточно значимая. Все деньги, которые мы должны потратить в рамках нацпроекта, необходимо направить на  устранение причин ДТП.

Стоит отметить, что интересы чиновников-«дорожников» с представителями госавтоинспекции при определении первоочередных объектов реализации федеральной программы расходятся не в первый раз. Аналогичная ситуация произошла зимой 2019 года: из-за рассогласованности сторон действие программы на территории области фактически оказалось под угрозой срыва, сроки начала торгов на проведение работ сдвинулись на несколько месяцев, после чего подрядчикам пришлось выполнять работы в авральном режиме.

Контракты на проведение дорожных работ начнут отыгрывать только в марте

Дорожникам придется работать в авральном режиме

По информации минтранса Новосибирской области, в рамках проекта «Дорожная сеть» до 2024 года планируется приведение в нормативное состояние 1,1 тысячи км региональных автодорог. На территории агломерации — провести работы на 372,5 км автодорог. Для достижения целевого индикатора по снижению доли автодорог межрегионального и межмуниципального значения Новосибирской области, работающих в режиме перегрузки на 10%, по сравнению с 2017 годом, планируется провести реконструкцию на 13 км автодорог. Для достижения целевого индикатора по снижению мест концентрации ДТП на дорожной сети области в 2 раза предполагается к 2024 году устранить 22 таких места. В 2020 году запланирована реализация 80 объектов, в том числе на местных автодорогах — 37 объектов. Из них 27 — в Новосибирске, 3 из которых — переходящие объекты, 1 — капитальный ремонт, 19 объектов ремонта и ликвидация 4 мест концентрации ДТП, 2 объекта капремонта в Бердске, 5 объектов в Искитиме (3 капитальных и 2 объекта ремонта), 3 объекта капремонта в Оби. По итогам реализации проекта в 2020 году регион намерен привести в соответствие 120,2 км региональных автодорог, 72,5 км автодорог местного и регионального значения. Также в планах — снижение мест концентрации ДТП до 79% от базового количества на 2017 год.

Общий бюджет, планируемый на финансирование мероприятий регионального проекта на 2020 год, составляет 4,5 млрд рублей. Из них 1,1 млрд — из федерального бюджета, 2,8 млрд — областного бюджета и 541 млн — местные бюджеты городских округов.

Фото Gensa Gensa

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