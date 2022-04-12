В Новосибирске появились первые брендированные пункты выдачи заказов Авито Доставки

Авито совместно с партнером — логистической компанией EXMAIL — открывает пункты выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку. Первые 18 пунктов начинают принимать и отправлять заказы с апреля 2022 года в двенадцати городах России: пять в Новосибирске, три в Красноярске, по одному в Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Казани, Абакане, Томске, Иркутске, Барнауле, Перми и Хабаровске. У жителей этих городов появится возможность первыми в России протестировать удобство и функционал новых точек.

По словам руководителя департамента логистики Авито Сергея Пустыльника, всего к концу 2022 года планируется открыть более 350 новых пунктов. Авито и EXMAIL планируют расширять сеть пунктов выдачи за счет привлечения партнеров. Новым партнерам от EXMAIL будет предоставлено обучение, пошаговый план развития, техническая поддержка и помощь персонального бизнес-консультанта.

Через Авито Доставку можно отправлять товары стоимостью до 150 тыс. рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 120×80×50 см.

Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей Авито для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму, напоминает пресс-служба компании. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий. За год — с февраля 2021 по февраль 2022 года — количество заказов с использованием Авито Доставки выросло в десять раз. Весной востребованность сервиса у россиян продолжила расти — в марте 2022 года количество заказов в Авито Доставке выросло на 40% по сравнению с началом месяца.

Авито — платформа для коммерции в России, на которой взаимодействуют около 80 млн человек. Сервис Авито Доставки позволяет не ограничиваться рамками города или региона при выборе желаемого товара, а совершать покупки по всей России. Товары доставляются в более чем 1 100 городов и 21 тысячу населенных пунктов страны. Кроме того, сервис расширяет возможности малого и среднего бизнеса, 50% представителей которого пользуются Авито для продажи своих товаров.