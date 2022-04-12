AliExpress переходит на локальное мобильное приложение

12 апреля в магазинах приложений AppStore и Google Play перестало быть доступным для скачивания глобальное приложение AliExpress, пользователям доступно локальное приложение маркетплейса, передает ТАСС.

— Локальное приложение AliExpress Россия является основным на территории России и стран СНГ с апреля 2021 года, оно должно полностью заменить глобальное приложение до середины 2022 года, — прокомментировали в пресс-службе компании.

Пользователи, у которых установлено глобальное приложение AliExpress, смогут продолжить его использовать, но со временем обновления будут доступны только в локальном. В локальном приложении доступны новый главный экран, обновленный дизайн и программа лояльности, локальная лента обзоров и live-стримов.