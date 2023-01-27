В Новосибирске появится небоскреб на 60 этажей

— Мы планируем помочь нашим строителям приступить к реализации идеи по строительству небоскреба. Речь идет о здании в 60 этажей. До сих пор в городе максимальная высотность зданий была 35-37 этажей. Были желающие построить более высотные объекты, но не складывалось, упирались в препоны, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, небоскреб планируется построить в районе станции метро «Октябрьская». Участок для возведения объекта уже сформирован. Назвать инициаторов проекта чиновник отказался.

— Сейчас мы решаем вопрос с Росавиацией, так как пока не урегулирована тема с оборудованием, которое используется при проведении полетов. Последние штрихи уладим и будим запускать проект, — добавил Колмаков. — Все разрешения уже получены, а там будут использоваться более сложные системы, чем в обычных зданиях, за исключением Росавиации. Надеюсь, что согласование с Росавиацией получим в этом году.

Ряд участников рынка предполагают, что небоскреб может быть совместным проектом ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Напомним, ЖК «Чикаго», который возводится в районе метро «Октябрьская» на месте снесенных частных домов, тоже является совместным проектом ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». На момент публикации материала эту информацию редакции уточнить не удалось. Осенью 2022 года на рынке Новосибирска появлялась информация о том, что дома в 40 этажей могут появиться на месте банковского здания на Кирова, которое выкупила ГК «Домстрой». Однако в компании эти планы редакции не подтверждали.

Участники рынка рассказывали редакции, что в Новосибирске существуют ограничения по высотности строительства со стороны аэропортов. При таких вводных возведение небоскребов на «банковской» улице технически невозможно. Кроме того, существует много дополнительных вопросов, без учета которых возводить дома высотой более 100 метров именно в Новосибирске нереально.

— Прежде всего, строительная отрасль в части подрядчиков совершенно не готова к строительству таких объектов. В Москве объекты высотой более 100 метров уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим, а в Новосибирске специалистов с набором допусков, разрешения и оборудования — нет, — пояснял редакции руководитель одной из крупных региональных компаний, пожелавший остаться неизвестным. — Кроме того, пока не складывается экономика строительства небоскребов. Здание высотой более 100 метров требует других подходов в части проектирования, другого класса бетона и арматуры, других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, строительства водопроводных систем, отопления и т.д. Все это приводит к резкому росту себестоимости, а значит — и цены квадратного метра. В сегодняшних ценах — примерно на 30% от самого дорогого жилья в городе. Это комфортные расценки для Москвы и Санкт-Петербурга, но новосибирские покупатели к этому не готовы. Никто из девелоперов не будет работать себе в убыток.

По его словам, на региональном уровне необходимо принять довольно много решений, чтобы девелоперы рискнули запустить такие проекты понимая их себестоимость и реального покупателя. Ранее к самым высотным зданиям в Новосибирске эксперты относили ЖК «Чикаго» и ЖК «Тихомиров» группы «Мета».

По мнению собственника группы «Мета» Владимира Мартыненкова, проект небоскреба в 60 этажей вполне может реализовать собственник ГК «Домстрой» Владимир Наумов. Собеседник редакции напомнил, что Наумов поднимал этот вопрос на совещании «Регионального делового клуба строителей» с участием губернатора и мэра в конце 2021 года и активно продвигал идею появления в Новосибирске небоскребов. Кроме того, по его мнению, площадка под зданием банка на улице Кирова, 46 вполне подходит под эти цели. Впрочем, по его оценке, проект может получиться и у Анатолия Павлова (ГК «СМСС»)/Вадима Ильченко (ГК «ВербаКапитал»).

— В своем время Павлов работал с Владиславом Крючковым (Владелец строительного холдинга «Сибирьинвест». — Ред.), который подготовил проект строительства небоскреба на 43 или 48 этажей на Октябрьской магистрали рядом с облМВД. Павлов участвовал в этом альянсе и морально наверняка готов к такой стройке, — комментирует девелопер. — Небоскреб на 60 этажей в Новосибирске — очень рискованный проект, но Ильченко отличается интересом к такого рода объектам. Пример — «Инские Холмы», так что здесь тоже может быть готовность.

Собеседник редакции добавляет, что с точки зрения экономики процесса строительство небоскреба выше 35 этажей в Новосибирске — это очень дорогая история. Единственное место в городе, где такой объект застройщик реально себе может позволить «съесть» — это площадка в 300-500 метрах от станции метро «Октябрьская» — новосибирский вариант Манхэттена. В других локациях окупить его пока невозможно.

— Перед тем как строить ЖК «Тихомиров», я общался с ребятами, которые возводили небоскребы в Екатеринбурге. Там они строят дома в 39 этажей даже в комфорт-классе, но при этом получают преференции от города, помогающего таким смелым застройщикам. Башни в 55 этажей строили металлургические холдинги Урала, которым по факту не важна стоимость квадратного метра, так как эти проекты для них не бизнес, а инвестиции в бренд и повышение статуса. По такому же принципу строят небоскребы транснациональные компании в Европе и Америке, — рассуждает Владимир Мартыненков. — Безумству храбрых поем мы песню — посмотрим, что в результате получится в Новосибирске. Наша компания во многие нереальные, казалось бы, проекты (ЦОД МТС, томографический центр. — Ред.) также нередко заходила первой, так что я представляю трудности, с которыми столкнутся коллеги. Что касается разрешения Росавиации, то над этой частью Октябрьского района проходит коридор разворота самолетов, поэтому требования к застройке площадки у ведомства всегда были очень жесткие.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что необходимо Новосибирску для того, чтобы его можно было считать современным и стильным городом.