Рекламодателям

В Новосибирске появится небоскреб на 60 этажей

  • 27/01/2023, 17:08
Автор:
небоскребы Новосибирска
Застройщик может приступить к его возведению в 2023 году.

— Мы планируем помочь нашим строителям приступить к реализации идеи по строительству небоскреба. Речь идет о здании в 60 этажей. До сих пор в городе максимальная высотность зданий была 35-37 этажей. Были желающие построить более высотные объекты, но не складывалось, упирались в препоны, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По его словам, небоскреб планируется построить в районе станции метро «Октябрьская». Участок для возведения объекта уже сформирован. Назвать инициаторов проекта чиновник отказался.

— Сейчас мы решаем вопрос с Росавиацией, так как пока не урегулирована тема с оборудованием, которое используется при проведении полетов. Последние штрихи уладим и будим запускать проект, — добавил Колмаков. — Все разрешения уже получены, а там будут использоваться более сложные системы, чем в обычных зданиях,  за исключением Росавиации. Надеюсь, что согласование с Росавиацией получим в этом году.

Ряд участников рынка предполагают, что небоскреб может быть совместным проектом ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». Напомним, ЖК «Чикаго», который возводится в районе метро «Октябрьская» на месте снесенных частных домов, тоже является совместным проектом ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал». На момент публикации материала эту информацию редакции уточнить не удалось. Осенью 2022 года на рынке Новосибирска появлялась информация о том, что дома в 40 этажей могут появиться на месте банковского здания на Кирова, которое выкупила ГК «Домстрой». Однако в компании эти планы редакции не подтверждали.

Участники рынка рассказывали редакции, что в Новосибирске существуют ограничения по высотности строительства со стороны аэропортов. При таких вводных возведение небоскребов на «банковской» улице технически невозможно. Кроме того, существует много дополнительных вопросов, без учета которых возводить дома высотой более 100 метров именно в Новосибирске нереально.

— Прежде всего, строительная отрасль в части подрядчиков совершенно не готова к строительству таких объектов. В Москве объекты высотой более 100 метров уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим, а в Новосибирске специалистов с набором допусков, разрешения и оборудования — нет, — пояснял редакции руководитель одной из крупных региональных компаний, пожелавший остаться неизвестным. — Кроме того, пока не складывается экономика строительства небоскребов. Здание высотой более 100 метров требует других подходов в части проектирования, другого класса бетона и арматуры, других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, строительства водопроводных систем, отопления и т.д. Все это приводит к резкому росту себестоимости, а значит — и цены квадратного метра. В сегодняшних ценах — примерно на 30% от самого дорогого жилья в городе. Это комфортные расценки для Москвы и Санкт-Петербурга, но новосибирские покупатели к этому не готовы. Никто из девелоперов не будет работать себе в убыток.

По его словам, на региональном уровне необходимо принять довольно много решений, чтобы девелоперы рискнули запустить такие проекты понимая их себестоимость и реального покупателя. Ранее к самым высотным зданиям в Новосибирске эксперты относили ЖК «Чикаго» и ЖК «Тихомиров» группы «Мета».

По мнению собственника группы «Мета» Владимира Мартыненкова, проект небоскреба в 60 этажей вполне может реализовать собственник ГК «Домстрой» Владимир Наумов. Собеседник редакции напомнил, что Наумов поднимал этот вопрос на совещании «Регионального делового клуба строителей» с участием губернатора и мэра в конце 2021 года и активно продвигал идею появления в Новосибирске небоскребов. Кроме того, по его мнению, площадка под зданием банка на улице Кирова, 46 вполне подходит под эти цели. Впрочем, по его оценке, проект может получиться и у Анатолия Павлова (ГК «СМСС»)/Вадима Ильченко (ГК «ВербаКапитал»).

— В своем время Павлов работал с Владиславом Крючковым (Владелец строительного холдинга «Сибирьинвест». — Ред.), который подготовил проект строительства небоскреба на 43 или 48 этажей на Октябрьской магистрали рядом с облМВД. Павлов участвовал в этом альянсе и морально наверняка готов к такой стройке, — комментирует девелопер. — Небоскреб на 60 этажей в Новосибирске — очень рискованный проект, но Ильченко отличается интересом к такого рода объектам. Пример — «Инские Холмы», так что здесь тоже может быть готовность.

Собеседник редакции добавляет, что с точки зрения экономики процесса строительство небоскреба выше 35 этажей в Новосибирске — это очень дорогая история. Единственное место в городе, где такой объект застройщик реально себе может позволить «съесть» — это площадка в 300-500 метрах от станции метро «Октябрьская» — новосибирский вариант Манхэттена. В других локациях окупить его пока невозможно.

— Перед тем как строить ЖК «Тихомиров», я общался с ребятами, которые возводили небоскребы в Екатеринбурге. Там они строят дома в 39 этажей даже в комфорт-классе, но при этом получают преференции от города, помогающего таким смелым застройщикам. Башни в 55 этажей строили металлургические холдинги Урала, которым по факту не важна стоимость квадратного метра, так как эти проекты для них не бизнес, а инвестиции в бренд и повышение статуса. По такому же принципу строят небоскребы транснациональные компании в Европе и Америке, — рассуждает Владимир Мартыненков. — Безумству храбрых поем мы песню — посмотрим, что в результате получится в Новосибирске. Наша компания во многие нереальные, казалось бы, проекты (ЦОД МТС, томографический центр. — Ред.) также нередко заходила первой, так что я представляю трудности, с которыми столкнутся коллеги. Что касается разрешения Росавиации, то над этой частью Октябрьского района проходит коридор разворота самолетов, поэтому требования к застройке площадки у ведомства всегда были очень жесткие.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что необходимо Новосибирску для того, чтобы его можно было считать современным и стильным городом

Фото редакции

261

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске Небоскребы в Новосибирске


Спецоперация на Украине

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
Новая стратегия развития Сибири

В правительстве РФ ожидают, что к 2035 году регионы Сибири выйдут на более высокий уровень самодостаточности

И это позволит снизить долю федеральных бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах.
Читать статью >>
Гастробар для девушек

Владельцы RAGU запустили гастробар «с заботой о девушках»

GG Gastrobar в техническом формате открылся в декабре 2022 года, официальное открытие состоится в этот уикэнд.
Читать статью >>
мошенничество с землей в Новосибирске

Материальный ущерб на 81 млн рублей причинён Новосибирску

Дело о незаконном распоряжении земельным участком передано в суд.
Читать статью >>
Кузбасс кинокомпания

В Кузбассе будет создана региональная кинокомпания

Она будет заниматься выпуском художественных фильмов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

Первый юбилейный – Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль откроется в Новосибирске

27/01/2023, 17:12

В России заменят аварийное жилье деревянными многоэтажками

27/01/2023, 16:11

Более 85 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в регионе в 2022 году

27/01/2023, 16:04

В правительстве РФ ожидают, что к 2035 году регионы Сибири выйдут на более высокий уровень самодостаточности

27/01/2023, 15:46
Популярное

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29

Роспотребнадзор попросил россиян не чистить кастрюли корвалолом

27/01/2023, 14:59

В Новосибирске прокуратура отказалась предъявить обвинения реаниматологу в чью смену умер двухлетний ребенок

27/01/2023, 14:05
Новости компаний

В Новосибирске в 2022 году жильцы 12,5 тысячи квартир подключили «Ростелеком Ключ»

27/01/2023, 11:22

Банк «Левобережный» выдает овердрафты для бизнеса новым клиентам

27/01/2023, 11:19

ВТБ: в 2023 году рынок ипотеки загородной недвижимости вырастет как минимум на четверть

27/01/2023, 11:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска