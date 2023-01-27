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Первый юбилейный – Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль откроется в Новосибирске

  • 27/01/2023, 17:12
афиша Новосибирска
Фестиваль пройдет с 8 марта по 16 октября 2023 года в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Барнауле, Омске и городах Новосибирской области и Красноярского края

Открытие и ключевые события Фестиваля состоятся в Новосибирске, третьем по размеру и одном из крупнейших культурных центров России.

Фестиваль откроется программой с участием Вадима Репина (скрипка), Вадима Руденко (фортепиано) и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. В программе – Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, «Кармен-фантазия» Бизе – Ваксмана и Пятая симфония Чайковского.

С момента рождения форума одной из важнейших его традиций стало премьерное исполнение сочинений композиторов-современников, в том числе созданных специально для Фестиваля. Ранее художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин и его коллеги уже представили произведения Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, А. Молчанова, Д. Шнидера, С. Губайдулиной, А. Раскатова, А. Пярта, М. Тёрниджа, И. Демуцкого. В программе X Транссиба две премьеры: впервые в России прозвучит Скрипичный концерт Полада Бюльбюль оглы, созданный специально для Вадима Репина, ему же доверено первое в мире исполнение Скрипичного концерта Михаила Плетнева, которое художественный руководитель Фестиваля представит вместе с Российским национальным оркестром под руководством Алессандро Кадарио.

Основу программной канвы Фестиваля традиционно составляют симфонические концерты, и юбилейный опус Фестиваля предлагает, прежде всего, разнообразие приглашенных дирижеров, ни один из которых не выступает в Новосибирске дважды: давний друг Фестиваля Андрес Мустонен (Эстония) представит симфоджазовую программу, в которой также примут участие Екатерина Мечетина (фортепиано), Вадим Эйленкриг (труба) и группа Eilenkrig Crew; второй раз в рамках Фестиваля выступит камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова, премьера концерта Полада Бюльбюль оглы прозвучит в исполнении Новосибирского государственного академического оркестра под управлением Сергея Скрипки, на закрытии Фестиваля за пульт Новосибирского государственного академического оркестра встанет Мануэль Лопес-Гомес (Венесуэла). На открытии Форума и в программе «Рахманинов-гала», где солистом выступит Константин Лифшиц (Швейцария), за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встанет его новый художественный руководитель Димитрис Ботинис.

Наряду с симфоническими программами Фестиваль предлагает нетривиальную программу камерного жанра: сочинения Сен-Санса, Франка и Менотти, включая квинтеты с участием арфы, представят Вадим Репин, Елена Таросян (скрипка), Юлия Галиева (альт), Александра Тихонова (арфа), Александр Князев (виолончель) и Вадим Руденко (фортепиано). Программа будет представлена как в Новосибирске, так и в городах области – Искитиме, Ордынском, Тогучине, Академгородке, Бердске.

Десятый опус форума как никакой прежде богат проектами на пересечении жанров: в десятом выпуске форума его обеспечат Евгений Миронов и Новосибирский государственный академический оркестр под управлением Юрия Башмета, которые предложат новосибирцам спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет», Дарья Мороз и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят симфосказку «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Пушкина. Никогда прежде так ярко в фестивальной программе не была представлена этническая музыка: этно-группа «Намгар», специализирующаяся на музыке бурят и монголов, представит программу «Земля предков», а индийский скрипач и композитор Др. Лакшминараяна Субраманиам выступит вместе со своей группой в программе «Spiced jazz». Особняком стоит проект МОDANSE, объединивший балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» И. Демуцкого в постановке Юрия Посохова, где роль легендарной француженки исполнит прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова. Проект будет представлен на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета.

Деcятый Транссибирский Арт-Фестиваль организован при поддержке Правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура».

Возраст: 12+

Фото предоставлено новосибирской филармонией

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Транссибирский арт-фестиваль Новосибирская филармония афиша Новосибирска


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