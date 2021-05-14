В Новосибирске появится новый кинотеатр-мультиплекс с баром самообслуживания

Первый мультиплекс киносети «КАРО» появится в Новосибирске в одном из торговых комплексов города — ТРЦ «Галерея Новосибирск». Мультиплекс будет вмещать 10 кинозалов, оснащенных мягкими креслами-реклайнерами. Это особый дизайн и раскладывающийся механизм кресел как в бизнес-классе авиалиний.

— Новосибирск очень важный для нас город — он активно развивается, здесь хорошие перспективы для бизнеса, много молодежи. Мы открываем не кинотеатр, а создаём новую культурную точку на карте города, где люди смогут проводить время. Поэтому мультиплекс удивит гостей не только новым уровнем комфорта, который раньше был доступен исключительно в Москве, здесь также будут проходить премьеры, эксклюзивные показы, лекции и дискуссии, — говорит президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Также кинотеатр впервые представит в городе формат нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого не только традиционные попкорн и начос, но и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски.

Сеть кинотеатров «КАРО» основана в России с 1997 года. На сегодняшний день у сети насчитывается более 266 залов по всей России они расположены в Москве Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Ежегодно кинотеатры «КАРО» посещают более 12 млн человек. «КАРО 10 Галерея» в Новосибирске станет 33-м кинотеатром сети «КАРО».