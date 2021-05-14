Ритуальщики требуют корректировки федерального закона

Участники второго профессионального форума «Сибирь-ритуал 2021» намерены выйти к органам федеральной власти с законодательной инициативой, а именно принять нормативно-правовую базу, отвечающую сегодняшним реалиям.
— Мы решили провести форум и рассмотреть вопросы, касающиеся ритуальной сферы, ее нормативно-правового регулирования, изменения правил и норм, — говорит начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Наталья Чагина.
Действующий федеральный закон был принят в 1996 году. Он давно морально устарел, и сейчас специалисты-ритуальщики в регионах вынуждены работать по принципу «кто во что горазд», перенимая опыт наиболее удачливых соседей и рискуя нарваться на штрафы.
— Данная сфера — самая неурегулированная, — считает депутат Госдумы Алексей Гузанов. — Я бы выделил основные проблемы. Первая — должен появиться орган власти, с которым отрасли можно вести разговор. Я искал контакты, но не смог найти. Вторая — отсутствие четкого регулирования полномочий федерального центра, субъектов и муниципалитетов. Третья — отсутствие терминов в законодательстве, которые должны однозначно толковаться во всех субъектах. Также отсутствует система учета земли на кладбищах и система общественно-государственного контроля. Все эти вопросы должны быть включены в новый проект федерального закона.
В ходе обсуждения участники форума наметили несколько основных направлений, нуждающихся в регулировании в первую очередь.
Как рассказывают ритуальщики, в период пика пандемии коронавируса специалисты отрасли оказались, по сути, на передовой, когда вместе с количеством умерших возросла и опасность новой инфекции, в первую очередь для сотрудников похоронных организаций. Тогда впервые встали вопросы безопасности принятия покойных, новых регламентов организации прощальных церемоний для родственников.
— Мы все оказались в непростых условиях, — рассказывает исполнительный директор «Союз похоронных организаций и крематориев России» (СПОК) Елена Андреева. — Минувший год можно охарактеризовать как состояние шока. У наших коллег не было возможности уйти в режим удаленной работы, спрятаться.
При этом, по информации специалистов отрасли, единой методички по захоронению умерших от коронавируса не было — где-то приходилось консультироваться с Минздравом, где-то с Роспотребнадзором и другими профильными ведомствами. В Новосибирске, в частности, ряд вопросов на первых порах решался в том числе силами муниципалитета.
— В этот период деятельность департамента фактически велась круглосуточно, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Когда поступила информация о первом умершем от коронавируса, никто из главврачей даже представить не мог, как осуществлять захоронение. Мы в круглосуточном режиме составляли рекомендации, лично выходили на главврачей, поддерживали связь с родственниками, которые уже не могли подойти к умершему, провести церемонию прощания. Затем появился регламент Минздрава области, и больницы начали выдавать, как и положено, трупы умерших в закрытых гробах, с исполнением определенных мероприятий внутри гроба.
Еще один медицинский аспект, о котором говорят представители отрасли, наоборот, касается строгого разграничения полномочий здравоохранения и ритуальной отрасли.
— Давайте отделять медицинские услуги от ритуальных, — говорит президент «Союза похоронных организаций и крематориев» (СПОК) Павел Кодыш. — Какое отношение вы, ритуальщики, имеете к медицине? Мы не отвечаем за морги, патологоанатомов, судебку, а нас сращивают с этими структурами, и, может быть, поэтому люди получают еще больше негатива. Именно в медицине их обирают за подготовку к похоронам. Мне задают вопрос: «Как так, гроб открывать нельзя, но требуют за подготовку, косметику деньги, до 40 тысяч рублей?». Нужно отделять медицину от ритуальной отрасли. Выдал свидетельство о смерти, зашил, положил — все, медицина закончилась, дальше начинаются ритуальные услуги.
— В первую очередь в этом процессе задействованы лечебные учреждения, — подтверждает руководитель УФАС РФ по Новосибирску Александр Годованюк. — Они первые получают сведения о факте смерти. Эта информация передается за определенное вознаграждение хозяйствующим субъектам. Здесь мы работаем непосредственно с правоохранительными органами, пресекаем данные факты. Антимонопольным органом это квалифицируется как сговор между хозяйствующим субъектом и представителем органов государственной власти.
Напомним, в 2019 году было возбуждено уголовное дело в отношении заведующего патологоанатомическим отделением горбольницы №1. По версии следствия, он за взятки одной из частных организаций рекламировал ее родственникам покойных для организации ритуальных услуг.
— Если мы доверяем коммерсантам, работаем с ними, пускаем на рынок, если даем возможность развиваться, вкладываться, значит, государство должно дать им возможность, гарантировать защиту от недобросовестной конкуренции, — говорят ритуальщики. — Значит, государство должно отрегулировать систему — кто будет в ней работать.
Еще один немаловажный аспект. В период принятия действующего законодательства покойных погребали исключительно в земле. Однако в последние годы все большую популярность приобретает кремация. В Новосибирской области в настоящее время кремации подвергаются около 40% от общего числа покойных. Но в других городах-миллионниках России, по данным СПОК, этот показатель гораздо выше: в Москве — 74%, Санкт-Петербурге — 71%. И это уже не российский, а международный тренд.
— Мы уходим от захоронения в землю, — приводит данные Павел Кодыш. — Европа, мир — 93% кремации, и только 7% — в землю. Поэтому и здесь нам нужно государство, чтобы оно определило, как будет защищен бизнес, какие это будут коммерческие структуры, которые станут предлагать такие услуги.
По информации мэрии Новосибирска, сейчас в муниципалитете работает комитет оказания услуг в ритуальной сфере, осуществляющий регулирование и контроль за деятельностью подведомственных учреждений — МУП «Похоронный дом ИМИ» и МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». По линии МКУ осуществляется контроль за состоянием семи общественных кладбищ общей площадью 629 га, на которых с 1943 года проведено более 5 млн захоронений. Ежегодно в Новосибирске умирают примерно 15 тысяч человек, в Новосибирской области в 2020 году умерли 42,6 тысячи человек. В 2020 году силами МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» захоронены более 14 тысячи умерших, из них 1042 — на безвозмездной основе по гарантированному перечню (по обращениям граждан — 346, без родных — 696).
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