Минтранс отменяет дублирование информации на английском языке на схемах и указателях

Соответствующий проект приказа Министерства транспорта 14 августа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, поправки внесут в ведомственные приказы, регулирующие «типовые правила» пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером, подвесной канатной дорогой и другим транспортом.

На сегодняшний день перевозчики обязаны дублировать всю информацию на схемах, указателях, надписях и при объявлении станций на английском языке. Теперь принимать решение целесообразности данной меры будут региональные власти.

В пояснительной записке к проекту приказа нововведение объяснили жалобами граждан, социально-политической ситуацией в стране, а также повышенной информационной нагрузкой на пассажиров.

Кроме того, проектом приказа исключается обязанность пассажира при проходе через пропускной пункт станции по требованию контролеров предъявлять билет, документ, подтверждающий возраст ребенка, а также документы, удостоверяющие личность пассажира и подтверждающие его право на льготы.

Ранее редакция сообщала, что проектная документация по Дзержинской линии метро Новосибирска готовится заново.