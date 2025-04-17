В Новосибирске представили второй том альманаха «Трудовая доблесть»

Губернатор Андрей Травников принял участие в представлении второго издания альманаха «Трудовая доблесть Новосибирской области», озаглавленного «Трудовой героизм новосибирцев в годы Великой Отечественной войны». В своем обращении к жителям региона, он подчеркнул, что уже более 25 лет в области ведется активная деятельность по сохранению памяти о новосибирских участниках войны. Он отметил усилия поисковых отрядов и ветеранских организаций, благодаря которым удалось собрать информацию о почти 180 тысячах погибших и 150 тысячах вернувшихся с войны. Результатом этой работы стали более 30 томов Книги Памяти. Губернатор добавил, что параллельно возникла идея увековечить память тружеников тыла, создав не просто справочник, а полноценную книгу, описывающую их трудовые достижения и подвиги. Он выразил благодарность всем, кто участвовал в создании второго тома, подчеркнув коллективный характер этой работы.

Глава региона вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области представителям редакционной коллегии.

Владимир Панарин, председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, выразил признательность губернатору и правительству региона за поддержку в издании альманаха. Он отметил, что в книге собраны имена награжденных в годы войны и рассказы о трудовых подвигах земляков. Панарин подчеркнул важность трудового воспитания молодежи и напомнил об инициативе губернатора по проекту «Герои труда». Также он анонсировал создание сквера имени Героя Социалистического Труда Юрия Бугакова.

Презентация второго тома альманаха состоялась в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии – Доме Ленина.