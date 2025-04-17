Более 220 новосибирцев обратились в больницы с укусами клещей

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали, сколько людей уже обратились в больницы с жалобами на укус клещей.

— На 16 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 225 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Наибольшее количество – в Новосибирском, Искитимском и Мошковском районах и в городе Бердске. Среди пострадавших – 107 детей и подростков в возрасте до 18 лет, — говорится в сообщении ведомства.

Следует отметить, что случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, которые были бы подтверждены, не зафиксировано.

Специалисты управления напоминают, что основным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Курс прививок рекомендуется завершить за две недели до планируемого выезда в регион, где существует риск заражения.

Отправляясь на природу, рубашку рекомендуется заправить в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею желательно прикрыть косынкой, шарфом или банданой.

Перед тем как использовать репелленты от клещей, такие как «Индалон», «Дэта» и другие, необходимо внимательно прочитать инструкцию. Эти средства предназначены для обработки открытых участков тела и одежды.

Регулярно нужно осматривать друг друга на наличие клещей. Особое внимание уделите области паха, подмышечных впадин и волосистой части головы, когда вернетесь домой и разденетесь.

Если был обнаружен присосавшийся клещ, стоит обратиться в поликлинику или травмпункт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ищут поставщика вакцины от клещевого энцефалита. Регион закупит вакцину на 59 миллионов рублей.