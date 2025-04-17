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«В мэрии работать престижно»: глава Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, как нанимает сотрудников

  • 17/04/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
«В мэрии работать престижно»: глава Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о трудоустройстве молодежи
Многие собеседования с претендентами на вакансии мэр проводит лично

Сейчас в мэрии Новосибирска есть дефицит юристов, экономистов, но количество вакансий меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на пресс-конференции, посвященной году работы на посту главы города.

— Мы проиндексировали зарплату на 16%, обучаем, проводим политику адаптации и системную работу по привлечению персонала в структуру мэрии. Многие собеседования я провожу сам, — рассказал Кудрявцев.

Он уверен, что сейчас в мэрии Новосибирска работать престижно и молодые люди с высшим образованием охотно приходят в администрацию города.

— Они нарабатывают навыки и компетенции, участвуют в новых проектах по изменению Новосибирска. Это колоссальный опыт и навыки, которые дают им возможность расти в цене на рынке труда и повышать свою привлекательность в глазах работодателей, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Напомним, 16 апреля Максим Кудрявцев был утвержден сессией горсовета Новосибирска в статусе мэра города. 26 апреля Кудрявцев прошел инаугурацию. За год работы в мэрии произошло много структурных и организационных изменений. Например, были назначены 5 из 7 заместителей мэра, обновились главы департаментов и районов. В целом, по мнению главы города, «сейчас в мэрии сплоченный коллектив, который способен решать любые задачи».

Напомним, в начале 2022 года Алексей Кондратьев, который на тот момент занимал должность главы департамента строительства, сообщал депутатам горсовета, что в 2021 году произошла серьёзная утечка кадров. Из 130 сотрудников департамента уволились 40 человек. В такой же ситуации, по его словам, находился департамент земельных и имущественных отношений.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожно-транспортный департамент в муниципалитете в разделился на две структуры

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев


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