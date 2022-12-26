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НЭРЗ первым в регионе завершил трехгодовую реализацию нацпроекта

  • 26/12/2022, 09:00
Новосибирский электровозоремонтный завод (НЭРЗ), специализирующийся на ремонте грузовых и пассажирских электровозов, подвел итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

нацпроектыНЭРЗ вступил в нацпроект в январе 2020 года при поддержке Федерального центра компетенций и стал первым новосибирским предприятием, завершившим трехгодовой период реализации проекта.

За первые шесть месяцев на предприятии оптимизировали работу цеха ремонта колесных пар. Результатом стало повышение производительности на 18%, сокращение времени протекания процесса на 25% и снижение уровня незавершенного производства на 23%.

«Для дальнейшего внедрения инструментов бережливого производства было разработано более 10 проектов: создание эталонного участка по ремонту и сборки тележек, участка разборки, чистки мойки электровозов, участка ремонта ПТР, ВАБ и токоприемников и др. Одним из решений стало объединение одного из потоков – якорного участка – с секционным в одном пролете. Отдельно стоит отметить работу предприятия по переносу оборудования без остановки производства. Данная работа помогла расширить логистическую площадку в производственном корпусе», – отметил руководитель проекта ФЦК Артём Мочнев.

В результате за три года внедрения инструментов бережливого производства во всех производственных цехах удалось повысить объем выпуска на 25%, таким образом в 2022 году завод выпустил 301 секцию.

На площадке предприятия также создана фабрика процессов, где установлены образцы оборудования и инструментов, наглядно показаны методы их применения. Наличие такого учебного центра является уникальным примером для предприятий и позволяет регулярно повышать квалификацию внутренних тренеров и рядовых сотрудников предприятия, а также быстро обучать новых работников.

«Рост производительности труда невозможен без развития персонала. Реализуя программу по обновлению оборудования необходимо также обучать людей работать по-новому. Как бы ни были совершенны технологии и оборудование без людей, их знаний и подготовки, мотивации все это не работает. Обучение и развитие персонала – это важная стратегическая задача предприятия и залог его конкурентоспособности на рынке», – подвел итоги генеральный директор ООО «НЭРЗ» Максим Цыганец.

Также в рамках национального проекта «Производительность труда» компания отработала процессы по импортозамещению комплектующих для обеспечения производственного процесса. Ранее на заводе столкнулись с проблемой задержки комплектующих из других регионов или из-за рубежа. Служба снабжения предприятия отработала процесс размещения заказов внутри региона, что ускорило срок поставок и снизило затраты.

Участие в нацпроекте дало предприятию возможность на системном уровне внедрить в производственный процесс принципы непрерывных улучшений.

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : производительность труда нацпроекты России АИР НСО


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