В Новосибирске при поддержке ПСБ прошел Международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

24 мая при поддержке ПСБ в Новосибирске состоялся IX Международный полумарафон «ЗаБег.РФ». В спортивном состязании приняли участие около 4 000 горожан, в том числе сотрудники Сибирского филиала ПСБ и члены их семей.

В Новосибирске трасса забега пролегла в локациях рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь-Арена». В зависимости от уровня подготовки новосибирские спортсмены-любители могли преодолеть одну из трех дистанций на выбор — 5, 10 или 21,1 км. Для детей и подростков была организована отдельная трасса протяженностью 1 км. Самые быстрые атлеты были отмечены призами.

«Новосибирские любители бега вновь присоединились к одному из самых масштабных забегов, который объединяет тысячи людей по всей стране и за ее пределами. В Новосибирске на старт полумарафона выходят не только сотрудники банка ПСБ, но и их семьи, включая детей – это стало доброй традицией. ПСБ уже седьмой год выступает генеральным партнером спортивного праздника, ставшего международным, чтобы сделать массовый любительский спорт доступным для всех», – отметил Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ.

«ЗаБег.РФ» является первым российским полумарафоном с синхронным стартом во всех часовых поясах России. С 2023 года спортивное состязание приобрело международный статус. В этом году организаторы приурочили полумарафон к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в полумарафоне приняли участие более 180 000 российских любителей бега, которые стартовали в одно время по всей стране, а также более 40 000 бегунов в 15 странах-участницах, где мероприятие прошло под названием One Run.