Отдыхающих в санаториях Новосибирской области стало меньше

В 2024 году санатории Новосибирской области приняли 124 061 гостя. Это на 27,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные представил рейтинг популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха 2024 года, подготовленный порталом «Санатории-России.рф».

По данным портала, Новосибирская область заняла вторую строчку в Сибирском федеральном округе по количеству отдыхающих. За 2024 год в них побывали 124 061 человек, что на 27,8% меньше, чем в предыдущем году.

Первое место занял Алтайский край, где отдохнули 194 416 человек, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. На третьем месте оказалась Кемеровская область с 123 675 туристами, при этом турпоток снизился на 6,6%.

В 2024 году санатории Краснодарского края приняли рекордное число отдыхающих — 1 697 199 человек. Это на 4,8% больше, чем в предыдущем году.

Ранее редакция сообщала о том, что более 1000 организаций готовы к летнему отдыху детей в Новосибирской области. При этом более 123 тысяч школьников готовятся отдохнуть в детских лагерях.