Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Новосибирске

В пригороде Новосибирска в субботу, 24 мая, задержали более десяти поездов. Они стояли больше часа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура разбирается в причинах задержки.

24 мая днем из-за поломки сигнализации и связи на разъезде Иня Западно-Сибирской железной дороги задержали 13 электричек и один поезд дальнего следования, следующие на юг от Новосибирска. Самая большая задержка составила 1 час 10 минут.

Ремонтные работы завершены.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет, соблюдаются ли права пассажиров и безопасность движения поездов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выясняет причины экстренной посадки и задержки рейсов из «Толмачево». У ведомства возникли вопросы к нескольким авиакомпаниям.