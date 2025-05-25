Прокуратура выясняет причины задержки электричек в Новосибирске

В пригороде Новосибирска в субботу, 24 мая, задержали более десяти поездов. Они стояли больше часа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Сейчас Новосибирская транспортная прокуратура разбирается в причинах задержки.
24 мая днем из-за поломки сигнализации и связи на разъезде Иня Западно-Сибирской железной дороги задержали 13 электричек и один поезд дальнего следования, следующие на юг от Новосибирска. Самая большая задержка составила 1 час 10 минут.
Ремонтные работы завершены.
Новосибирская транспортная прокуратура проверяет, соблюдаются ли права пассажиров и безопасность движения поездов.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выясняет причины экстренной посадки и задержки рейсов из «Толмачево». У ведомства возникли вопросы к нескольким авиакомпаниям.
Фото freepik.com, автор: aleksandarlittlewolf
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