В Новосибирске приставы выследили должницу и конфисковали Hyundai Solaris

В Новосибирске должница скрывалась от приставов на автомобиле Hyundai Solaris, который по решению суда должна была передать финансовому управляющему.

Об исполнительном производстве 32-летняя сибирячка узнала на Госуслугах, но исполнять требование не спешила. Она скрывала иномарку и сама избегала встреч со служителями Фемиды.

Несколько дней приставы караулили должницу возле ее дома, и однажды заметили на парковке стоявший на автопрогреве Hyundai. Через несколько минут иномарка уехала, а исполнители отправились следом. Женщина колесила по «Родникам» и «Снегирям», пытаясь уйти от слежки. Даме не повезло — она заехала в тупик, где ее и встретили приставы.

— Должнице зачитали требование судебного документа и предупредили о наступлении ответственности, в случае отказа от исполнения. После этого она передала документы конкурсному управляющему, забрала личные вещи и ушла, — сообщила судебный пристав-исполнитель Мария Кирсанова.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы взыскали 304 тысячи рублей с аварийных комиссаров за не оказанную услугу на дороге покойному владельцу автомобиля.