В Новосибирске приставы выследили должницу и конфисковали Hyundai Solaris

В Новосибирске должница скрывалась от приставов на автомобиле Hyundai Solaris, который по решению суда должна была передать финансовому управляющему.
Об исполнительном производстве 32-летняя сибирячка узнала на Госуслугах, но исполнять требование не спешила. Она скрывала иномарку и сама избегала встреч со служителями Фемиды.
Несколько дней приставы караулили должницу возле ее дома, и однажды заметили на парковке стоявший на автопрогреве Hyundai. Через несколько минут иномарка уехала, а исполнители отправились следом. Женщина колесила по «Родникам» и «Снегирям», пытаясь уйти от слежки. Даме не повезло — она заехала в тупик, где ее и встретили приставы.
— Должнице зачитали требование судебного документа и предупредили о наступлении ответственности, в случае отказа от исполнения. После этого она передала документы конкурсному управляющему, забрала личные вещи и ушла, — сообщила судебный пристав-исполнитель Мария Кирсанова.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы взыскали 304 тысячи рублей с аварийных комиссаров за не оказанную услугу на дороге покойному владельцу автомобиля.
Фото: freepik.com-frimufilms
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru