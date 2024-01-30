С аварийных комиссаров взыскали 300 тысяч за неоказанную услугу в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы взыскали 304 тысячи рублей с аварийных комиссаров за неоказанную услугу на дороге экс-владельцу автомобиля.

Ранее мужчина брал кредит на машину, в сумму которого была включена оплата помощи на дороге.

Однако воспользоваться оплаченной услугой сибиряк не успел. После его смерти дочь вступила в права наследования и решила вернуть деньги за неоказанную помощь. Однако ее требования аваркомами были удовлетворены частично. Женщина обратилась с иском в суд и выиграла. Суд решил взыскать с организации аварийных комиссаров в пользу истицы 201 тысячу рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 и штраф в размере 101 тысячи.

— После поступления исполнительного лист в отделение УФССП по Железнодорожному району служители Фемиды наложили арест на счета должника. Банк, в свою очередь, списал необходимую сумму, которую потом перечислили истице, — пояснили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что судебные приставы взыскали материальный ущерб с родителей подростка, дважды совершившего кражи в магазинах в Чулымском районе Новосибирской области.