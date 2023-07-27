В Новосибирске спасатели сняли мужчину с решетки балкона

Мужчина держался из последних сил за балконные решетки на 2-м этаже на улицы Объединения. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС в Телеграм.

— Прибывший на место экипаж спасателей МАСС обнаружил мужчину, который стоял на решетке балкона и держался из последних сил. При помощи приставной лестницы мужчина спустился самостоятельно, где его ждали сотрудники полиции и бригада врачей скорой помощи, — говорится в сообщении.

Что стало причиной такого происшествия спасатели не уточняют.

Ранее редакция сообщала о том, что водолазы МЧС России третьи сутки ищут пропавшего мужчину в Новосибирском водохранилище.