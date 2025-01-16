В Новосибирске профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой

В среднем работодатели предлагают соискателям на должность водителя-дальнобойщика около 157 463 рублей в месяц, что на 48% больше, чем годом ранее. Такими данными поделились эксперты Авито Работы, подробно изучив средние зарплатные предложения для рабочих специалистов в Новосибирской области по итогам 2024 года.

Специалисты онлайн-площадки уточнили, что зарплатные вилки для дальнобойщиков варьируются от 120 000 до 250 000 рублей в месяц, в зависимости от опыта работы, специфики перевозок и графика. Чаще всего работодатели ищут водителей, готовых работать вахтовым методом.

Помимо дальнобойщиков, в топ высокооплачиваемых профессий итогам 2024 года попали плиточники и каменщики, средние уровни дохода которых достигли 135 354 рублей в месяц (+27% за год) и 130 909 рублей в месяц (+25%) соответственно. На четвертом месте оказались монолитчики, которым предлагают в среднем 126 000 рублей в месяц. Замыкает пятерку лидеров профессия штукатура, для которой зарплатные предложения повысились на 31% и составили в среднем 124 642 рубля в месяц.

— Высокие зарплатные предложения у водителей-дальнобойщиков связаны не только с требованием к физической выносливости, но и с высоким уровнем ответственности специалиста, — комментирует директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Ранее стало известно, что предложения по зарплате аграриям в Новосибирске за год выросли на треть. Самыми востребованными являются специалисты агрохимии и животноводства.