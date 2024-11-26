Предложения по зарплате аграриям в Новосибирске за год выросли на треть

За год средние зарплатные предложения в агропромышленном комплексе выросли на 36%. Такими данными поделились эксперты Авито Работы, зафиксировавшие устойчивый рост спроса на специалистов, работающих в этой сфере. Буквально за последний месяц (в сравнении с сентябрем 2024 года) зарплатные предложения работодателей выросли на 4%.

Аналитики отметили, что самыми востребованными являются специалисты агрохимии и животноводства. Так, число вакансий для лаборантов выросло на 90% год к году, а для ветеринарных врачей — на 48%. Первым предлагают в среднем 41 328 рублей в месяц при полной занятости, а кандидатам на позицию ветеринарного врача — 62 176 рублей в месяц при фиксированном графике работы. Помимо этого, агропромышленный сектор остро нуждается в водителях тракторов (+33% за год), а среднее зарплатное предложение для них составило 84 410 рублей в месяц.

— Агропромышленный комплекс России охватывает не только внутреннее производство продуктов питания, но и такие смежные сферы, как сельхозмашиностроение, производство удобрений, — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито. — Сегодня индустрия активно адаптируется к новым реалиям рынка труда, что, в свою очередь, приводит к улучшению условий работы и повышению уровня заработных плат для сотрудников. Эти факторы создают дополнительные стимулы для привлечения новых специалистов в отрасль.

Депутат Законодательного собрания, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков уверен, что рост зарплат вызван стремлением работодателей-аграриев удержать на рабочих местах старых сотрудников и привлечь на работу новых.

— Сейчас многие сферы деятельности испытывают острый кадровый голод, и аграрная — не исключение, — говорит он. — Нам также приходиться бороться за свои кадры. Сейчас одних социальных гарантий людям недостаточно, все хотят больше зарабатывать. Помимо указанных аналитиками специальностей, аграрный сектор нуждается в технологах.

При этом, депутат отмечает, что основной костяк агропромышленной сферы региона составляет «старая гвардия». Молодые кадры пополняют устоявшиеся коллективы нечасто, но зато сразу «встает в борозду и упорно тянет свой воз вперед».

Ранее редакция сообщала о том, что строителям в Новосибирске пришлось повысить официальные зарплаты, чтобы не отвечать на вопросы налоговой.