Потенциальному покупателю «Сибэлектротерма» выдвинули жесткое требование

Минпромторг РФ потребовал сохранить машиностроительный профиль производственных площадей ОАО «Сибэлектротерм». Это требование федеральное ведомство выдвинуло к потенциальному покупателю завода, сообщил конкурсный управляющий предприятия Сергей Лебедев.

Напомним, в конце декабря 2024 года имущество «Сибэлектротерма» было выставлено на продажу двумя лотами общей стоимостью почти 1,7 млрд рублей. Торги стартуют в феврале. В декабре определением Арбитражного суда Новосибирской области срок конкурсного производства компании продлен на шесть месяцев — до 23 июня 2025 года.

Напомним, с 2018 года имущественным комплексом ОАО «Сибэлектротерм» управляет АО «РИД Групп-Новосибирск» (Ранее АО «Завод «Экран», входит в РАТМ Холдинг. — Ред.). Представители компании рассказывали о планах создать на площадке промышленный парк типа браунфилд. К 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» планировалось сертифицировать универсальный индустриальный парк. Приоритетными направлениями его работы назывались металлообработка и литейное производство. Площадь территории будущего промпарка оценивалась в 38 га, площадь объектов недвижимости — 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность — 12,5 МВт, мощность по газу — 900 Гкал/ч.

В ноябре 2022 года имущественный комплекс «Сибэлектротерма», одного из старейших заводов Новосибирска, уже выставлялся на торги. Активы предприятия были оценены в 1,6 млрд руб. К тому моменту управляющей компании удалось сохранить потенциал промплощадки.

В сентябре 2024 года арбитражный суд Новосибирской области признал погашенными требования об уплате обязательных платежей по налогам в размере 137 млн рублей. Кредитора – ФНС заменил в реестре требований АО «РИД Групп-Новосибирск» на сумму требования 137 млн рублей.

На момент подготовки статьи редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе «РАТМ Холдинга», что воздерживаются от комментариев по поводу «Сибэлектротерма».

Завод «Сибэлектротерм» был основан в Новосибирске в 1945 году. Предприятие специализируется на производстве электрических печей. В 2017 году завод признали банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг намерен поддержать новосибирское предприятие «Тяжстанкогидропресс», где планируют возродить основное производство.