Самый «быстрый» дом — «Акация на Красногорской»

В мэрии Новосибирска назвали кратчайший срок строительства многоквартирного дома по итогам 2020 года. Самой «быстрой» по срокам возведения новостройкой стала «Акация на Красногорской». От получения первого разрешения на строительство до получения разрешения на ввод прошли 300 дней. Дом был построен с опережением графика на 4 месяца.

Сейчас в портфеле ДК «Акация» — более 60 тысяч кв. м строящегося жилья. В 10 минутах хотьбы от станции метро «Золотая Нива» возводится ЖК «Акация на Лежена». Срок сдачи жилого комплекса — 1 квартал 2023 года. В 6 минутах езды на автомобиле от станции метро «Площадь Маркса» — ЖК «Акация на Ватутина». Все объекты застройщика возводятся быстрыми темпами.

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тел.: +7 (383) 258-77-44

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ООО СЗ «Акация на Лежена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф