В Новосибирске пройдет Фестиваль молодежного творчества «АРТ-Бум»

3 июня с 16.00 до 21.00 на площади перед театром «Глобус» состоится Фестиваль молодежного творчества «АРТ-Бум». Он приурочен к Году педагога и наставника в Российской Федерации и входит в программу празднования 130-летия Новосибирска. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь. Гранты.

Фестиваль организован при поддержке министерства культуры Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Партнеры проекта – автономная некоммерческая организация по развитию культуры и искусства «Культура Сибири», Агентство поддержки молодежных инициатив Новосибирской области, Школа креативных индустрий города Новосибирска, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова.

Фестиваль молодежного творчества «АРТ-Бум» – масштабное городское событие с вектором продвижения идей представителей молодежных сообществ, проживающих на территории Новосибирской области.

Фестиваль – это:

100 представителей молодежных сообществ в возрасте от 16 до 35 лет;

более 1500 участников;

возможность для творческой самореализации и реального воплощения проектов;

социальный лифт – возможность профессиональных проб для потенциального сотрудничества с культурными институциями.

Лучшие креативные силы региона объединит на своей площадке Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» – крупнейший в Сибири центр эстетического и духовного воспитания детей и молодежи, открытый всем направлениям творческой деятельности.

Идейное ядро фестиваля «АРТ-Бум» – это театр как синтетический вид искусства, который организаторы разложили на разножанровые атомы и обозначили ключевыми локациями: #пой (музыкальное искусство), #танцуй (хореография), #твори (уличное искусство: граффити), #изобретай (арт-объекты городской среды, инсталляции), #вдохновляй (лекторий), #создавай (декоративно-прикладное искусство), #воплощай (театральное искусство), #стирай_границы (инклюзивные проекты).

Все тематические направления курируются наставниками в разных сферах креативной индустрии.

В постановочной группе проекта: сценарист Сергей Зудов, режиссер Джемма Аветисян, художник Юлия Черний, композитор Роман Савельев.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой театра