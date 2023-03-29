Еженедельно новосибирцы теряют 40-50 млн рублей от кибер- и телефонных мошенников

— Что касается телефонных мошенников и преступлений в сфере кибербезопасности, то у нас почти еженедельно жители региона попадают на 40-50 млн рублей. Это говорит об актуальности темы цифровой безопасности, — сообщил министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2022 году в регионе были зарегистрированы около 9,5 тысячи преступления в сфере кибербезопасности (на уровне 2021 года), из них более 7,5 тысячи — нераскрыты. От действий мошенников пострадали свыше 7,5 тысячи человек. При этом количество раскрытых цифровых преступлений в 2022 году выросло на 30% по сравнению с 2021 годом, в том числе благодаря созданию в МВД специализированных отделов, накоплению опыта, а также межрегиональному взаимодействию.

Самый опасный — хищение средств, совершенных по звонкам от «сотрудников» банков, правоохранительных органов . Суммы несанкционированного списания могут доходить до нескольких миллионов рублей. Чаще всего такие звонки совершаются с помощью IP-телефонии, VPN-адресов и мессенджеров. На их долю приходятся более 50% от всех преступлений в сфере кибербезопасности.

. Суммы несанкционированного списания могут доходить до нескольких миллионов рублей. Чаще всего такие звонки совершаются с помощью IP-телефонии, VPN-адресов и мессенджеров. На их долю приходятся более 50% от всех преступлений в сфере кибербезопасности. Предоплата за покупку товара через интернет-сервисы . За 2022 год эти преступления составили 15% в общей статистике ИТ-мошенничеств.

. За 2022 год эти преступления составили 15% в общей статистике ИТ-мошенничеств. Кражи денежных средств с утраченных банковских карт и телефонов — 15%. При этом Гаврин предупредил, что использование таких телефонов и карт может грозить сроком до 6 лет.

— 15%. При этом Гаврин предупредил, что использование таких телефонов и карт может грозить сроком до 6 лет. Кража денежных средств посредством фишинговых ссылок .

. Инвестирование в криптовалюту, акции компаний.

Звонок о том, что родственник попал в аварию.

Замначальника управления — начальник полиции Константин Гаврин рассказал о наиболее распространенных ИТ-преступлениях.

Начальник главного следственного управления Новосибирской области Дмитрий Ходаков добавил, что в 2022 году был ликвидирован один из самых больших колл-центров в стране, который занимался телефонным мошенничеством. Задержаны более 70 человека, 258 потерпевших. В настоящее время идет расследование деятельности 28 колл-центров, от деятельности которых пострадали 437 граждан.

При этом Сергей Цукарь отмечает, что в 90% случаев соблюдение простых правил цифровой гигиены позволяет избежать попадания на уловки социальной инженерии и прочие уловки мошенников. Он также рекомендует обучать цифровой гигиене не только взрослых, но и детей — они могут попасться на уловки мошенников и выдать информацию, которой воспользуются преступники.

Ранее редакция сообщала о том, что число финансовых пирамид в России выросло в 3 раза.