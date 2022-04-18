В Новосибирске пройдет мероприятие, на котором поделятся инструментами для увеличения показателей продаж и реализации новых бизнес-идей

Спикеры поделятся конкретными инструментами по управлению продажами и обсудят, как внешние факторы влияют на развитие бизнеса и каковы современные тенденции в управлении продажами.
Темы конференции формировались исходя из самых острых запросов рынка. Большое внимание будет уделено тому, как поднимать продажи и выдержать кризис. Представлен опыт компаний, которые даже выросли после кризиса. Все благодаря грамотно налаженной работе отделов продаж, четкому контролю руководителей и правильной системе мотивации.
На реальном примере будет разобрано внедрение CRM системы. В выступлении примет участие не только эксперт, но и генеральный директор заказчика. В совместном выступлении они расскажут о целях, которые были поставлены в начале работы, что накопилось по ходу внедрения и предостерегут от ошибок в этом процессе.
Мероприятие ориентировано на собственников и директоров малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж, маркетинга и рекламы, руководителей сервисных подразделений и ведущих специалистов по работе с персоналом.
На конференции будут рассмотрены следующие темы:
В числе спикеров мероприятия – топ-менеджеры ведущих компаний Сибири:
Специально для участников приготовили бонус – разработка рекомендаций по построению системы мотивации для вашего отдела продаж. Каждый руководитель мечтает создать такую систему мотивации, при которой отдел продаж работал бы максимально эффективно. Подробнее о том, как получить рекомендации можно узнать на сайте конференции.
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+7 (383) 211-27-27
https://sibcube.ru
event@is1c.ru
Возраст: 18+
Фото предоставлено организатором
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