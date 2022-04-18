В Новосибирске пройдет мероприятие, на котором поделятся инструментами для увеличения показателей продаж и реализации новых бизнес-идей

Спикеры поделятся конкретными инструментами по управлению продажами и обсудят, как внешние факторы влияют на развитие бизнеса и каковы современные тенденции в управлении продажами.

Темы конференции формировались исходя из самых острых запросов рынка. Большое внимание будет уделено тому, как поднимать продажи и выдержать кризис. Представлен опыт компаний, которые даже выросли после кризиса. Все благодаря грамотно налаженной работе отделов продаж, четкому контролю руководителей и правильной системе мотивации.

На реальном примере будет разобрано внедрение CRM системы. В выступлении примет участие не только эксперт, но и генеральный директор заказчика. В совместном выступлении они расскажут о целях, которые были поставлены в начале работы, что накопилось по ходу внедрения и предостерегут от ошибок в этом процессе.

Мероприятие ориентировано на собственников и директоров малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж, маркетинга и рекламы, руководителей сервисных подразделений и ведущих специалистов по работе с персоналом.

На конференции будут рассмотрены следующие темы:

Кризис + Бизнес = Совместимо. Опыт собственника;

Как поднять продажи, когда все падает;

На чем держать фокус внимания руководителю для роста результатов и снижения рисков;

Идеальный РОП: Эффективное управление отделом продаж в современных реалиях;

Опыт внедрения CRM-системы: назад в будущее. Ретроспектива проекта глазами генерального директора

Маркетплейсы, как дополнительный канал для увеличения продаж в текущих реалиях;

Антикризисный протокол маркетинга компании.;

В числе спикеров мероприятия – топ-менеджеры ведущих компаний Сибири:

Екатерина Дегтярева, Директор hh.ru Сибирь;

Виктория Сорокина, Официальный технологический партнёр Ozon;

Александр Долгов, серийный предприниматель и основатель 5 крупных франшиз;

Черемисина Любовь, ментор, маркетолог, методолог и предприниматель;

Елена Пясковская, сооснователь франчайзинговой сети, «ИнфоСофт»;

Светлана Аркадьевна Иванова, соучредитель, генеральный директор Академии Управления «ЭРФОЛЬГ».

Специально для участников приготовили бонус – разработка рекомендаций по построению системы мотивации для вашего отдела продаж. Каждый руководитель мечтает создать такую систему мотивации, при которой отдел продаж работал бы максимально эффективно. Подробнее о том, как получить рекомендации можно узнать на сайте конференции.

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