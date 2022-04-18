ВТБ завершил перевод активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами

Комплексные решения, реализованные ВТБ, позволили клиентам брокера сохранить активы на фоне ограничительных мер США, Великобритании и ЕС. Бумаги клиентов были переведены к более чем 50 профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Иностранные ценные бумаги, которые листингованы на ПАО Московская биржа или ПАО СПБ Биржа, а также принятые на обслуживание в российском депозитарии и обращающиеся на внебиржевом рынке, учитывались в российской инфраструктуре — в центральном депозитарии НКО АО НРД. Такие бумаги были переданы сторонним брокерам по счетам номинального держателя: между Депозитарием ВТБ и депозитариями сторонних брокеров внутри российской инфраструктуры. После завершения передачи портфелей клиенты получили от ВТБ на электронную почту отчёт, доступный и в офисах Банка ВТБ. Все операции с ценными бумагами также должны быть отражены в депозитарном отчёте (документе, отражающем все списания и зачисления ценных бумаг на ваш депозитарный счет, где зафиксировано, владельцем каких ценных бумаг вы являетесь) той финансовой организации, в которую были переведены ценные бумаги. Эти бумаги не находятся под обременением, не «заблокированы» на каких-либо счетах и доступны для операций, в том числе внебиржевых сделок с расчётами внутри России, а также для перевода в другие депозитарии.

У порядка 500 клиентов брокера ВТБ некоторые иностранные ценные бумаги не обслуживались в НКО АО НРД и учитывались на клиентском счете номинального держателя – Депозитария ВТБ напрямую в иностранных вышестоящих депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V, Citi. Такие бумаги стали недоступны для перевода из-за санкций в отношении ВТБ (ПАО). Банк прорабатывает варианты решений для клиентов с заблокированными бумагами и окажет им всю необходимую помощь для решения данного вопроса.