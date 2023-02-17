Wildberries тестирует механизм оценки клиентов

С 15 февраля во всех регионах страны Wildberries в тестовом режиме начал ставить оценки своим клиентам, говорится на сайте компании.

В настоящее время оценивают покупателей сотрудники пунктов выдачи заказов, при этом знать о ней будет только маркетплейс. Механизм создан пока для внутреннего использования. Однако в будущем систему выведут и для клиентов.

В перспективе ожидается, что на основе этих оценок клиенты маркетплейса смогут рассчитывать на получение бонусов, дополнительных услуг и специальных предложений.

Точные даты, когда это произойдет, маркетплейс не раскрывает — пока это лишь тесты.

По данным источника vc.ru, в соответствии с системой оценок для ПВЗ, в течение 12 часов поставить можно от одной до пяти звёзд и оставить отзыв. При этом, если оценка ниже пяти звезд, система попросит указать причину занижения. Среди них: мошенничество, хамство и «бывший сотрудник ПВЗ».

В Wildberries изданию подтвердили, что система выглядит именно таким образом.

В настоящее время оценки пользователей есть в «Яндекс Такси», рейтинг пассажиров появился в сервисе еще в 2020 году.

Ранее редакция сообщала, что с 7 февраля в Wildberries запретили продажу вейпов и курительных смесей.

Фото пресс-службы компании