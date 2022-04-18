В Новосибирске пройдет Саммит гостеприимства Сибири

В Новосибирске состоится Саммит гостеприимства Сибири, организаторами которого являются Федерация рестораторов и отельеров Сибири и НОО «Опора России», при поддержке Минпромторга НСО и Минэкономразвития НСО, с целью развития внутреннего въездного туризма, формирования региональных туристических маршрутов и объединения представителей индустрии гостеприимства Сибирского Федерального округа.

В мероприятии примут участие с приветствием Андрей Гончаров, министр Минпромторга НСО, Лев Решетников, министр Минэкономразвития НСО, Владимир Бурковский, президент Федерации ресторатров и отельеров Сибири и Игорь Салов, председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», а также запланировано участие делегаций Кемеровской, Томской и Иркутской областей, Алтайского края и других регионов Сибирского Федерального округа.

Цель: объединение представителей индустрии гостеприимства на одной площадке, знакомство и дальнейшее бизнес – взаимодействие.

Участники: рестораторы, отельеры, туристические агентства и операторы, организаторы событий, сельские объекты размещения, производители, представители власти СФО.

Тема первого дня саммита: «Регион глазами предпринимателей»

Основная площадка: презентации регионов «Регион в Лицах», модератор Максим Останин, зам.министра Минпромторга НСО, а Анна Павлова ,зам.министра Минэкономразвития НСО расскажет о возможностях Новосибирской области. Также представители бизнеса НСО и делегации Сибирского федерального округа расскажут друг другу о своем бизнесе и своих возможностях.

В программе запланировано также три круглых стола, посвященных проблематикам индустрии гостеприимства: «Цифровые технологии для сферы гостеприимства», «ХоРеКа и туризм», «Возможности регионального туризма».

Финалом деловой части станет мозговой штурм «Мы вместе».

Вечером первого дня состоится гастрономический баттл «Вкус Сибири» на котором региональные команды будут готовить под руководством своих шеф- поваров.

Второй день «Регион глазами туристов» — будут проведены презентационные туристические маршруты по Новосибирску и Новосибирской области для гостей саммита.

Участие в саммите — это возможность заявить о своем регионе бизнес – сообществам СФО, укрепить имидж своего региона, как влиятельного игрока на рынке услуг гостеприимства, продвинуть бренд региона, создать новые деловые связи и укрепить партнёрские взаимоотношения.

Подробно о мероприятии

Возраст: 18+