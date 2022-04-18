При демонтаже нестационарных торговых объектов в Новосибирске их разрешат разбирать

На апрельской сессии горсовета депутаты рассмотрят сразу два вопроса по НТО.

Первый касается внесения изменений в положения, касающиеся размещения на территории Новосибирска нестационарных торговых объектов (НТО), в части приведения в соответствие с действующими правовыми практиками мэрии и федеральными мерами поддержки. Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Так, в документах уточняется понятие «эскиз НТО». В августе 2021 года мэрия выпустила постановление, согласно которому все нестационарные торговые объекты города должны быть приведены в единый вид. При утверждении решения на их размещение или продлении договора аренды мэрия обращает на это внимание.

Еще одно изменение касается демонтажа самовольного НТО.

— До сегодняшнего момента — демонтажем считалось перемещение объекта с незаконно размещенного места на место хранения. Но практика показала, что НТО часто мимикрируют, плюс они бывают такого размера и конструктивного воплощения, что без разрушения их демонтировать невозможно, — констатировал Витухин. — Мы предлагаем внести изменения в порядок демонтажа: если объект невозможно погрузить и переместить, то его нужно разрушить, разделить на составляющие и перевести на место хранения. То есть мы будем иметь право разобрать НТО на конструктивные элементы.

В мэрии Новосибирска также планируют увеличить максимальный срок размещения НТО — с 5 до 7 лет, в соответствии с постановлением правительства РФ №353. Кроме того, муниципалитет предложил расширить список получателей такой меры поддержки, как компенсационные места, прописанный в приказе Минпромторга региона №10.

— Сейчас компенсационные места предлагаются только по тем объектам, которые исключаются из схемы. Мы предлагаем дописать, что такие места предоставляются предпринимателям, если мэрия по своей инициативе прекращает действие договора аренды, — говорит Виталий Витухин. — Таких договоров масса: участок может понадобиться для строительства дорог, муниципальных нужд — это тоже должен быть повод для получения компенсационного места.

— Речь идет о тех предпринимателях, которые ранее имели договоры, но они сейчас истекли, а бизнес продолжает оплачивать аренду. Мораторий пока предлагается установить до 1 января 2023 года, — заявил Виталий Витухин. — Но это не касается объектов, которые являются самовольными. Будем пытаться доказать на встрече с прокуратурой, что если прекратим работу по самоволам, которые расставляются по городу по ночам, то в Новосибирске будет бардак. Настаиваем на том, чтобы мы могли продолжать демонтаж самовольных НТО.

Второй документ касается

Оба проекта вынесены на рассмотрение апрельской сессии горсовета.

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева считает, что увеличение максимального срока размещения объектов, мораторий на демонтаж и предоставление компенсационных мест позволят сохранить рабочие места, поддержат добросовестных субъектов малого и среднего бизнеса.