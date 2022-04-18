При демонтаже нестационарных торговых объектов в Новосибирске их разрешат разбирать

На апрельской сессии горсовета депутаты рассмотрят сразу два вопроса по НТО.
Первый касается внесения изменений в положения, касающиеся размещения на территории Новосибирска нестационарных торговых объектов (НТО), в части приведения в соответствие с действующими правовыми практиками мэрии и федеральными мерами поддержки. Об этом на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
Еще одно изменение касается демонтажа самовольного НТО.
— До сегодняшнего момента — демонтажем считалось перемещение объекта с незаконно размещенного места на место хранения. Но практика показала, что НТО часто мимикрируют, плюс они бывают такого размера и конструктивного воплощения, что без разрушения их демонтировать невозможно, — констатировал Витухин. — Мы предлагаем внести изменения в порядок демонтажа: если объект невозможно погрузить и переместить, то его нужно разрушить, разделить на составляющие и перевести на место хранения. То есть мы будем иметь право разобрать НТО на конструктивные элементы.
В мэрии Новосибирска также планируют увеличить максимальный срок размещения НТО — с 5 до 7 лет, в соответствии с постановлением правительства РФ №353. Кроме того, муниципалитет предложил расширить список получателей такой меры поддержки, как компенсационные места, прописанный в приказе Минпромторга региона №10.
— Сейчас компенсационные места предлагаются только по тем объектам, которые исключаются из схемы. Мы предлагаем дописать, что такие места предоставляются предпринимателям, если мэрия по своей инициативе прекращает действие договора аренды, — говорит Виталий Витухин. — Таких договоров масса: участок может понадобиться для строительства дорог, муниципальных нужд — это тоже должен быть повод для получения компенсационного места.
— Речь идет о тех предпринимателях, которые ранее имели договоры, но они сейчас истекли, а бизнес продолжает оплачивать аренду. Мораторий пока предлагается установить до 1 января 2023 года, — заявил Виталий Витухин. — Но это не касается объектов, которые являются самовольными. Будем пытаться доказать на встрече с прокуратурой, что если прекратим работу по самоволам, которые расставляются по городу по ночам, то в Новосибирске будет бардак. Настаиваем на том, чтобы мы могли продолжать демонтаж самовольных НТО.
Оба проекта вынесены на рассмотрение апрельской сессии горсовета.
Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева считает, что увеличение максимального срока размещения объектов, мораторий на демонтаж и предоставление компенсационных мест позволят сохранить рабочие места, поддержат добросовестных субъектов малого и среднего бизнеса.
— Все эти предложения много лет звучали от ассоциации, от «ОПОРЫ РОССИИ», и мы рады, что к нам, наконец, прислушались, что наши предложения легли в основу столь значимых для предпринимателей изменений. Думаю, что результаты совместной работы принесут дополнительные отчисления в бюджет Новосибирска, будут способствовать развитию комфортной городской среды для населения, к которой относятся не только благоустройство и озеленение, но и доступные товары и услуги, — говорит Кошелева. — Тем не менее наша работа на этом не заканчивается. К нам поступают сигналы от ИП, мы их отрабатываем.
Фото pixabay — fotoblend
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