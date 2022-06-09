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Дело экс-депутата регионального парламента прокуратура передала в суд

  • 09/06/2022, 21:50
новости Новосибирска
Его обвиняют в мошенничестве с госсубсидией на 41 млн рублей.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Коченевская птицефабрика». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В прокуратуре уточнили, что речь идет об экс-депутате регионального парламента Александре Морозове.

— По версии следствия, обвиняемый организовал получение сельскохозяйственным предприятием государственной субсидии в сумме свыше 41 млн рублей на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии, — говорится в сообщении. — Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по его указанию в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы. При этом почти 19 млн рублей бюджетных средств похищены мужчиной посредством перечисления по фиктивным договорам подконтрольным ему юридическим лицам.

После начала проверочных мероприятий правоохранительными органами полученная субсидия в полном объеме возвращена в региональный бюджет. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Новосибирская область

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Напомним, Александр Морозов сдал мандат летом 2021 года. Он был одним из старожилов регионального парламента Новосибирской области, работал в Заксобрании со второго созыва. В 2020 году Морозов прошел в седьмой созыв от «Единой России» по одномандатному округу №8 (Каргатский, Убинский, Доволенский и часть Чулымского районов). За него проголосовали почти 11,5 тысячи избирателей. По данным налоговой декларации за 2020 год, Морозов задекларировал доход в 3,1 млн рублей. В его собственности (совместной с супругой) находились 16 земельных участков общей площадью 3,3 млн кв. м. Осенью 2022 года пройдут довыборы по округу.

 

Ранее редакция сообщала, что за мошенничество суд возбудил уголовное дело еще против одного депутата регионального парламента. Он также сложил полномочия.  

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество господдержка власть бизнес


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