В Новосибирске пройдет уникальное мультимедийное шоу The Elements

Музыканты с мировым именем Михаил Симонян и Кристьян Ярви представляют в Новосибирской филармонии яркое мультимедийное шоу, в котором звук и свет выходят на один уровень. Шоу The Elements с огромным успехом прошло в России и в мире, в 2021 оно возвращается на новосибирскую сцену.

Представлять Михаила Симоняна в нашем городе – значит «ломиться в открытую дверь». Напомним лишь, что в 15 лет он уже выступал с сольным концертом на сцене легендарного Карнеги-холла. На этот раз мы увидим всемирно известного скрипача в весьма необычном мультимедийном проекте.

— Этот проект уже был с успехом представлен в Москве, Гамбурге, Дубае, Берлине, Новосибирске. Уникальные световые решения этого шоу созданы потрясающей командой Sunbeam Productions, — отмечает скрипач Михаил Симонян. — Аудиовизуальный проект Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» погружает слушателя в особый мир звука и света.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире на сайте и официальном YouTube-канале Новосибирской филармонии.