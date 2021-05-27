Ароматные пироги. Из Осетии с любовью

Теперь попробовать вкусное яство можно не только на территории гостеприимной Осетии, но и в России.

Где заказать осетинские пироги в Москве?

Чтобы в полной мере насладиться незабываемым вкусом и дразнящим ароматом свежеиспечённой сдобы не надо быть коренным жителем горной страны. Достаточно просто зайти на сайт, познакомиться с ассортиментом и сделать заказ. Для этого необходимо:

пройти регистрацию в личном кабинете;

добавить понравившуюся продукцию в корзину;

оформить заказ, следуя подсказкам системы;

выбрать самовывоз или доставку курьером.

Заказы принимаются ежедневно без перерывов и выходных с 7 утра до 18.30 вечера. В ассортименте 7 видов осетинских пирогов, 3 разновидности сладкой выпечки. Не оставили без внимания организаторы сайта и людей, предпочитающих постную пищу. Для них ежедневно готовят пироги с семью разными начинками.

Не уйдут с пустой корзиной и те, кто любит итальянскую кухню. К их услугам пицца:

четыре сыра;

вегетарианская;

суприм и делизия;

мясная и классика.

А также ещё 16 незабываемых пицц на любой вкус и кошелёк. В дополнении ко всей этой вкуснятине для заказа доступны оригинальные горячие блюда, закуски и безалкогольные напитки. Так, что если предстоит празднество, а времени на готовку нет, прямая дорога на этот замечательный ресурс. Скатерть-самобранка поможет угодить гостям, вкусно накормить домочадцев и продегустировать блюда национальной кухни.

Польза осетинских пирогов

Главное преимущество национальной выпечки заключается в отсутствие дрожжей, вызывающих брожение. Осетинская сдоба изготавливается по старинным рецептам с применением свежайших продуктов, которые используются в качестве начинки. Кроме того:

В пирогах отсутствует избыток жира и сахара, поэтому они не навредят обладателям стройной талии.

Тесто раскатывается очень тонко. Следовательно, содержание мучного в пирогах минимально.

Время выпекания в разогретой духовке всего 7 – 10 минут. Этого вполне хватает и для корочек, и для содержимого.

При этом продукты не перевариваются и не теряют своего первоначального вкуса и аромата. А доступные цены и возможность заказывать национальные деликатесы онлайн круглосуточно, делают пользование сайтом особенно приятным.