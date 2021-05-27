Рекламодателям

Ароматные пироги. Из Осетии с любовью

  • 27/05/2021, 16:25
У каждого народа есть своя неповторимая культура, обычаи и, конечно же, кухня. Осетия не исключение, а скорее яркая иллюстрация данного правила. Эта страна может похвастать тысячами эксклюзивных блюд. Но особенно полюбились ароматные сочные осетинские пироги.

Теперь попробовать вкусное яство можно не только на территории гостеприимной Осетии, но и в России.

Где заказать осетинские пироги в Москве?

Чтобы в полной мере насладиться незабываемым вкусом и дразнящим ароматом свежеиспечённой сдобы не надо быть коренным жителем горной страны. Достаточно просто зайти на сайт, познакомиться с ассортиментом и сделать заказ. Для этого необходимо:

  • пройти регистрацию в личном кабинете;
  • добавить понравившуюся продукцию в корзину;
  • оформить заказ, следуя подсказкам системы;
  • выбрать самовывоз или доставку курьером.

Заказы принимаются ежедневно без перерывов и выходных с 7 утра до 18.30 вечера. В ассортименте 7 видов осетинских пирогов, 3 разновидности сладкой выпечки. Не оставили без внимания организаторы сайта и людей, предпочитающих постную пищу. Для них ежедневно готовят пироги с семью разными начинками.

Не уйдут с пустой корзиной и те, кто любит итальянскую кухню. К их услугам пицца:

  • четыре сыра;
  • вегетарианская;
  • суприм и делизия;
  • мясная и классика.

А также ещё 16 незабываемых пицц на любой вкус и кошелёк. В дополнении ко всей этой вкуснятине для заказа доступны оригинальные горячие блюда, закуски и безалкогольные напитки. Так, что если предстоит празднество, а времени на готовку нет, прямая дорога на этот замечательный ресурс. Скатерть-самобранка поможет угодить гостям, вкусно накормить домочадцев и продегустировать блюда национальной кухни.

Польза осетинских пирогов

Главное преимущество национальной выпечки заключается в отсутствие дрожжей, вызывающих брожение. Осетинская сдоба изготавливается по старинным рецептам с применением свежайших продуктов, которые используются в качестве начинки. Кроме того:

  • В пирогах отсутствует избыток жира и сахара, поэтому они не навредят обладателям стройной талии.
  • Тесто раскатывается очень тонко. Следовательно, содержание мучного в пирогах минимально.
  • Время выпекания в разогретой духовке всего 7 – 10 минут. Этого вполне хватает и для корочек, и для содержимого.

При этом продукты не перевариваются и не теряют своего первоначального вкуса и аромата. А доступные цены и возможность заказывать национальные деликатесы онлайн круглосуточно, делают пользование сайтом особенно приятным.

Фото с сайта Super Pirogi

274

Рубрики :

Регионы: Москва

Теги : доставка еды


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Сибирь — четвертая по числу предпринимателей, занятых в сфере услуг

26/05/2021, 12:14

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Актуальный разговор

Яна Фомина: После карантина наша выручка выросла и продолжает расти

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Как сформировать свою пенсию предпринимателям

27/05/2021, 17:20

Ледовая арена может подорожать

27/05/2021, 16:00

Замороженный хлеб вытесняет свежий с полок Новосибирска

27/05/2021, 15:59

Сибиряки впервые пожаловались на недобросовестную продажу структурных продуктов

27/05/2021, 15:46

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

27/05/2021, 15:30

Границы новосибирского наукограда Кольцово изменят для развития центра СКИФ

27/05/2021, 11:48

497 дефектов: СГК подвела итоги первых трех этапов испытаний на теплосетях Новосибирска

27/05/2021, 11:10

Новости компаний

«ПРОфессия железнодорожник» – номинация партнера проекта, Западно-Сибирской железной дороги, которой в этом году исполняется 125 лет

27/05/2021, 14:32

Сбер провел «пробежку со звездой» накануне «Зеленого Марафона»

27/05/2021, 12:00

Банк Уралсиб предлагает новую инвестстратегию «Развивающиеся рынки» от СК Уралсиб Жизнь

27/05/2021, 10:42

ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год

27/05/2021, 10:34

Финансовые цели большие и маленькие: как достигать безопасно и выгодно

27/05/2021, 09:00

Экономика

Средний прожиточный минимум будут рассчитывать по-новому

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Новое в горсовете: больше вице-спикеров и доска позора прогульщиков

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

Бассейн раздора в Краснообске

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Недвижимость

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Закон о КРТ определит принципы выкупа частных домов в Новосибирске

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

Концессионеру предъявили контрафакт и завышение стоимости работ

Концессионеру предъявили «контрафакт» и завышение стоимости работ

Инвестиции в качество жизни

«Самокатный» вопрос из Новосибирска ушел на федеральный уровень

Справороссы обсуждают возможность увеличения дохода каждого гражданина РФ

В Новосибирске пройдет ежегодная акция «Ночь квестов»

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска